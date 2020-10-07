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力爭0到2歲托育禁用萊劑豬 蔣萬安提案遭圍剿

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
立委蔣萬安（左）在衛環委員會臨時提案禁止0-2歲托育嬰幼兒吃含瘦肉精的食品，遭到衛福部次長石崇良（右二）否定，會議休息時兩人仍繼續交換意見。 記者潘俊宏／攝影
立委蔣萬安（左）在衛環委員會臨時提案禁止0-2歲托育嬰幼兒吃含瘦肉精的食品，遭到衛福部次長石崇良（右二）否定，會議休息時兩人仍繼續交換意見。 記者潘俊宏／攝影

立委蔣萬安提出居家保母、托嬰中心應比照各級學校、課後安親班等皆要求採用本土豬肉，卻立即引發爭議，立委蘇巧慧、莊競程、陳瑩等，皆提出先前已有類似提案，政府表明居家托育難以達到全面使用本土豬肉，蔣萬安回應，此舉影響2萬多名嬰幼兒，不能因為想不到辦法就不做，既然做不到就不該開放萊劑豬入台，但最後委員會表決，以6比4，否決蔣萬安的提案。

衛環委員會臨時提案第一案與第二案皆是針對0到2歲嬰幼兒於家外照顧時，應規範使用本土豬肉，第一案由民進黨團提出，僅針對公私立托嬰中心要求應使用本土豬肉，避免食用瘦肉精；第二案由國民黨團提出，除了要求公私立托嬰中心以外，同步要求居家保母也應提供嬰幼兒本土豬肉製成的肉製品。

衛福部次長石崇良表示，對於臨時提案第一案表示可以達成，但第二案有執行上的難度。他解釋，目前0到2歲的嬰幼兒，只有14%外送托育，86％由家人自行照顧，而外送托育分為送居家托育人員，如保母等，另外一部分則是送至托嬰中心照顧。

石崇良表示，目前我國公私立托嬰中心有96％屬於「準公托」，因此，規範公私立托嬰中心，應使用本土豬肉，目前從契約是可以做得到的；但居家托育在執行上就有很大的困難。

蔣萬安批評，教育部都能要求安親班、課後輔導等，衛福部居家托育卻完全沒辦法執行是什麼意思？民進黨團提出的提案就能通過，國民黨團提出的部分卻被駁回，依照衛福部提出的數據，送至居家托育人員照顧的0到2歲的孩子，統計至8月，實際收托人數為2萬5572名，難道衛福部要罔顧這2萬多名嬰幼兒的健康？政府應該要禁止使用。

石崇良表示，站在衛福部專業的立場，安全無虞的食物「我們沒辦法禁止使用」，加上孩童的使用量不會對健康造成影響，依照目前訂出的殘留量，專業評估是安全無虞的。

蔣萬安對此再次動怒，0到2歲嬰幼兒時期、肌肉、骨骼、內臟器官與內分泌系統都尚未完成發展，對於有害物質承受力薄弱，不能因為政府管不了居家保母就不管，且提案是要求提出後續可行的作為，衛福部這麼多文官，竟然就是「兩手一攤」置之不理。

立委莊競程則上台說明，若是居家保母也納入管理，稽查人員隨時都可以登門查緝，會有隱私的問題。立委蘇巧慧則提出幾天前也有類似提案，經過討論認為不可行才駁回，但今天又有類似提案，只會沒完沒了的討論。

蔣萬安批評，政府沒辦法管就不要開放，他認為嬰幼兒更需要政府保護，這些孩子不該被放棄，也不該被暴露在風險中。最後主席陳瑩提議表決，並以6比4駁回此案。

立委蔣萬安（左）今天在衛環委員會臨時提案禁止0-2歲托育嬰幼兒吃含瘦肉精的食品，遭到衛福部次長石崇良（中）否定，會議休息時兩人仍繼續交換意見。記者潘俊宏／攝影
立委蔣萬安（左）今天在衛環委員會臨時提案禁止0-2歲托育嬰幼兒吃含瘦肉精的食品，遭到衛福部次長石崇良（中）否定，會議休息時兩人仍繼續交換意見。記者潘俊宏／攝影

美豬 萊豬 蔣萬安 衛福部

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