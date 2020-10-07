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水保局花酒案立委十問「要不要道歉」 陳吉仲鬆口

聯合報 / 記者侯俐安／即時報導
農委會主委陳吉仲。 記者曾學仁／攝影
農委會主委陳吉仲。 記者曾學仁／攝影

農委會水土保持局台中分局官員涉嫌集體收賄、喝花酒，地檢署今年9月大動作調查，秘書楊燕山遭收押，另有多人交保；本報日前獨家揭露後，監察院也啟動調查。立委楊瓊瓔上午在立法院經濟委員會問農委會主委陳吉仲「對於督導不周要不要道歉？」至少超過10次，直到問他「有沒有管控不好？」陳吉仲才以台語鬆口「我會道歉」。

聯合報上周報導水保局台中分局多名公務員長期接受廠商免費餐飲、喝花酒招待，一年超過多達60、70次，台中地方檢察署今年9月初，指揮法務部廉政署大舉搜索該分局，約談相關人員近50人，其中秘書楊燕山收押，另有5人諭令交保候傳，立法院今邀農委會報告此案。

由於此案被報導後，又爆出農委會秘書室也有「門神」，長期把持農委會農業建設工程獎。立委翁重鈞上午質詢時，問陳吉仲是否了解此案？陳吉仲表示他是發生後才知道，「我已經直接將他調離會本部」，至於調到哪？陳吉仲不願多做說明。

立委楊瓊瓔質疑，水保局花酒案，監察院主動調查，「在你的主管單位，你卻通通說不知道？還要等到監察院主動調查？有沒有很丟臉？要不要道歉？」

陳吉仲說，針對此案已經要求水保局長李鎮洋處理，去年就有開始處理（水保局去年接獲檢舉）。但對立委要求他道歉，陳吉仲強調，針對管控他會認為沒有進到督導之責，他是農委會主委，任何二、三級機關發生任何事，都要由他來承擔。

陳吉仲說，他認為這件事情，他承認要負責，農委會裡1萬多人，任何一個人（出錯）他都要承擔責任。他也已經要求，不能有公積金、申報都要登記等。他還說，「我如果做錯事，我就道歉，但這件事情，我已經在事前提醒農委會各主管」。

楊瓊瓔強調，「你講的是方法、我講的是態度。」只要宣示態度，可以讓各部門嚴陣以待。農委會管控不好，身為主管不用向社會大眾道歉嗎？「態度很重要，畢竟我們不希望怠忽職守」。

農委會 陳吉仲 水保局 楊瓊瓔

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