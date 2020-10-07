萊豬燒出內閣改組？政院：無法做事就換 沒看農民曆

我國預計明年元旦開放進口萊克多巴胺豬肉，農委會主委陳吉仲今在立法院備詢屢遭砲轟，甚至有藍委表示，外傳前副總統陳建仁將接任行政院長、內閣也將改組，陳吉仲要不要請辭藉以維護豬農之子尊嚴。行政院則表示，院長蘇貞昌向來希望部會把事情做好，做事沒在看農民曆。

陳吉仲今在立法院經濟委員會遭藍委砲轟，國民黨立委林為洲質疑陳吉仲從反美豬大將變成維護美豬，這是「無恥」，雙方唇槍舌戰；國民黨立委翁重鈞則表示，外傳要換陳建仁做行政院長，並質問陳吉仲若陳建仁做行政院長，是否要為維護豬農之子的尊嚴，效法農委會前主委彭作奎捍衛農發條例辭職下台。

對於萊豬質詢卻燒出內閣改組議題，行政院發言人丁怡銘表示，閣揆換人與否非院長職權；至於內閣部分，而蘇貞昌向來是希望部會把事情做好，有問題就修正，無法做就馬上換，沒在看農民曆的。