柯文哲嗆說謊 王世堅：法院公證liar 憑什麼說人家說謊

台北市議員王世堅昨天爆料，當年蔡柯會內幕，柯文哲曾要求蔡英文到北市府拜訪他，後來幕僚反對才選「北門郵局」，柯文哲昨天嗆王世堅「說謊！」王世堅今天回嗆，柯文哲是法院公證的liar「騙子」，憑什麼說人家說謊？「這是政治圈，大家都知道的事！」 「public knowledge！」

王世堅昨天接受周玉蔻專訪，私下閒聊時，王世堅自爆爆料給他的是前黨主席卓榮泰，由於廣播節目臉書直播全程放送，王世堅對於媒體追問，「卓榮泰爆的料？」王世堅今天一度語塞「沒有啊？我忘了捏！」「我真的忘了，我不……我上了節目就...」「我有說出來嗎？」

王世堅連忙解釋，他這事情沒有任何惡意。王世堅說，「我信任主持人，不知道節目廣告時候會怎樣……」

王世堅說，他是因為談到柯文哲身為首都市長，過去是民進黨支持柯出來、柯也自稱墨綠，現在搞到綠色支持者，甚至多數市民對柯文哲很反感，所以才會提到為什麼這個人的政治人格是這樣。

王世堅表示，他不是刻意要爆料什麼，而是談到柯文哲事情的時候，基層為什麼對柯文哲這麼憤怒、火大的原因。