被問黨主席之位還值得努力嗎？江啟臣：會繼續走下去

國民黨主席江啟臣上午接受廣播節目專訪，主持人王淺秋談到江身為國民黨最年輕的主席，但卻被外界認為是軟柿子，現在還覺得黨主席這個位子值得努力嗎？江啟臣說，當然值得努力，過去擔任過海龍蛙兵的他被訓練出堅強的意志力，所以他會繼續走下去，並強調國民黨不會因為過程中外界的奚落和挫折就放棄，要強力監督政府，為民眾打抱不平。

王淺秋接著問江，「你跟韓國瑜的交情好，但外界見縫插針」，江啟臣說，「那是無法得逞的」。

王淺秋詢問江啟臣現在擔任黨主席萬箭穿心，是怎麼撐下去的？現在還覺得黨主席值得努力的位子嗎？江啟臣說，「值得我們努力」，心態上必須要很正確，如果最大在野黨國民黨不好的話，台灣也不會好，能夠為人民扮演民主政治中的制衡力量是國民黨的驕傲跟光榮。

江啟臣說，把國民黨經營好，讓它可以發揮制衡和監督以及替人民發聲的力量，即便國民黨已經不再是家大業大，但總是會走過這個低谷，低谷之後就上坡，雖然上坡也是很艱辛，但他永遠相信有那道曙光在那裏，所以要繼續走下去。

針對美豬，江啟臣提到昨天到雲林縣座談，發現將來所面臨的問題跟挑戰是現在難以想像的，光是要鑑別台灣豬和美豬的人員和食安經費，雲林一年就要花費3000萬。國民黨現在就是堅持當年的牛豬分離，主張含有瘦肉精豬肉不該進來，但政府強硬闖關，卻沒看到他們有任何準備。

王淺秋說，民進黨政府並沒有要理會國民黨的監督。江啟臣說，他們沒有想要理國民黨是一回事，「但重點是他連人民都不想理」，如果執政黨的立委都可以用這樣的態度來面對人民，千萬不要小看忽略民意的反撲，很多人唱衰國民黨也監督國民黨，這是不合理的，而且其實所有的民調都是超過五成反對萊豬。