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不Care了？游淑慧：過去監督韓國瑜 現在歌功頌德陳其邁

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

罷韓後民進黨奪回高雄執政，台北市議員游淑慧臉書指出，即便民進黨「現在」傾全力在討好高雄，似乎還是挽不回被陳菊擔誤13年的高雄市政。上周她到高雄，經過菁華市區，路上人潮冷清、店面招租滿街，而中秋連假也沒有像過去兩年一樣，吸引到外縣市觀光客。

游淑慧說，比較，是最殘酷的，可怕的不是發現真相，而是沒有面對現實的勇氣，過去兩年，在民進黨和附隨網軍的「捧場下」，「高雄」是全台灣的最熱門的議題。這份熱度，為韓國瑜和韓市府團隊帶來無可平復的攻擊、抹黑和傷害。然而也為高雄換來，全國的關注和中央的關愛。

游淑慧指出，為了幫陳其邁搶回高雄，中央的資源和承諾，像不要錢似的流進高雄，讓其他縣市只能心酸乾瞪眼。她想這是韓國瑜滿身傷痕後為高雄換來的價值。

游淑慧說，上周她到高雄去，經過菁華市區，路上人潮冷清、店面招租滿街……而中秋連假也沒有像過去兩年一樣，吸引到外縣市觀光客。這些街景，不是Google 街景，而是真是存在。如果這就是We Care 口中的「光榮」，那我想這就他們真的就是「何不食肉糜」了。

游淑慧說，很多網友都在問We Care怎麼不見了？怎麼不Care了？其實他們都還在。只是過去監督的是韓國瑜，現在是歌功頌德陳其邁，以及打擊其他在野監督者。「這就是政治，同一套人，神也是他、鬼也是他，兩套標準、兩種嘴臉」 畢竟weCare們許多本是菊朝時代的既得利益者或權貴。

游淑慧指出，而史哲、尹立、陳瓊華之流，也都和丁允恭在菊市府同朝為官數年。好奇，他們當年走進丁局長辦公室時，不曾嗅到一絲靡爛之味嗎，她感嘆，「但遺憾完後，下次遇到值得珍惜的，就不要重蹈覆轍。」

游淑慧 韓國瑜 陳其邁

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