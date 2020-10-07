爆衝突！民眾抗議李登輝葬五指山 警圍「人牆」管秩序

前總統李登輝「奉安典禮」活動上午在新北市汐止區五指山軍人公墓舉行，反台獨「藍天行動聯盟」、「333聯盟」以及「拔菜總部」等團體今天也到場進行陳抗，在車隊經過的馬路口舉旗吶喊，表達訴求，約莫上午10時許團隊準備離場，但因地處管制區，警方圍起「人牆」阻擋隊伍離場，場面火爆一度爆發推擠衝突。

抗議民眾在上午10時離場時，因人數達數十名且地處管制區，警方將其包圍禁止離場，場面一度混亂，抗議團體帶領者與警方爆發激烈衝突，更有民眾大喊「中華民國的路不讓人走！」、「我要回家吃飯！」。

抗議民眾隨即在警方戒護下走到停車處，警方立即圍起「人牆」將車隊阻擋。