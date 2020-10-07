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爆衝突！民眾抗議李登輝葬五指山 警圍「人牆」管秩序

聯合報 / 記者柯毓庭陳俊智／新北即時報導
現場場面一度火爆。記者柯毓庭／攝影
現場場面一度火爆。記者柯毓庭／攝影

前總統李登輝「奉安典禮」活動上午在新北市汐止區五指山軍人公墓舉行，反台獨「藍天行動聯盟」、「333聯盟」以及「拔菜總部」等團體今天也到場進行陳抗，在車隊經過的馬路口舉旗吶喊，表達訴求，約莫上午10時許團隊準備離場，但因地處管制區，警方圍起「人牆」阻擋隊伍離場，場面火爆一度爆發推擠衝突。

抗議民眾在上午10時離場時，因人數達數十名且地處管制區，警方將其包圍禁止離場，場面一度混亂，抗議團體帶領者與警方爆發激烈衝突，更有民眾大喊「中華民國的路不讓人走！」、「我要回家吃飯！」。

抗議民眾隨即在警方戒護下走到停車處，警方立即圍起「人牆」將車隊阻擋。

在場指揮的汐止警分局副分局長鄭傑夫表示，因地處管制區，警方為維護秩序，才會將其圍起，避免抗議民眾影響秩序。

警方圍起「人牆」將車隊阻擋。記者柯毓庭／攝影
警方圍起「人牆」將車隊阻擋。記者柯毓庭／攝影

李登輝

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