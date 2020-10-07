前瞻預算項目大風吹 曾銘宗批：當初預算編列急就章

國民黨立委曾銘宗今天在立法院質詢時表示，前瞻基礎建設執行到現在才約3年左右，整個計畫就大幅更動，例如軌道建設預算大幅降低等，證明了當初編列8400億的前瞻預算根本是亂編。國發會主委龔明鑫表示，預算編列要詳實，由於部分地方政府在綜合規劃、環評等尚未通過，才會延後編列經費，並非計畫項目有所更動。

曾銘宗表示，行政院當初信誓旦旦，前瞻攸關我國未來30年的基礎建設，結果現在執行時間才三分之一左右，整個計畫就大幅改變，顯示當初前瞻很多項目，既不前瞻、編列過程也急就章，沒好好評估。

龔明鑫表示，軌道建設平均預算執行完畢都要7、8年，但部分地方政府在綜合規劃、環評規劃尚未做好，若能盡快完成，政府就可以在兩年一編的預算中盡快編列。龔說，8400億是預算無度，並非要一次編列到位，已核定的預算都會執行。

曾銘宗批評，我國並非第一天有基礎工程建設，國發會提出的這些理由都是原來就該知道的問題，今天前瞻計畫預算項目大幅更動，顯示蔡政府當初編列的前瞻預算根本亂七八糟。