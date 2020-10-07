玉山論壇明登場 澳洲、瑞典、丹麥前總理將發表演說

外交部今天表示，財團法人台灣亞洲交流基金會將於明天舉行「玉山論壇」（2020 Yushan Forum），主題訂為「共同打造堅韌未來」（Forging a Resilient Future Together），澳洲前總理騰博（Malcolm Turnbull）、瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）及日本眾議員古屋圭司（Keiji Furuya）將在開幕式發表演說。

台灣亞洲交流基金會將於明天在台北君悅酒店舉行第4屆「玉山論壇」（2020 Yushan Forum），預計邀請新南向夥伴國家，以及美國、日本及歐洲等共12國意見領袖及專家學者，以視訊會議方式，共同來討論疫後區域經濟復甦、公衛危機應處及全球治理等相關議題，希望經由公私協作齊力提升區域韌性。

外交部表示，下午將舉行「亞洲前瞻圓桌對話」，由行政院政務委員唐鳳主持，邀請國際政經領袖就疫後亞洲發展等前瞻性議題交換意見。論壇晚宴將由外交部長吳釗燮主持並邀請丹麥前總理暨北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）及美國聯邦眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）發表演說。

外交部表示，為因應全球新冠肺炎疫情，今年論壇採視訊及實體方式併行。在疫情影響下，我國政府持續運用科技及通訊方式，累積多邊交流及合作的動能，透過年度「玉山論壇」深化我建構區域多元對話平台的決心，並加強我與新南向國家及國際社會的連結。