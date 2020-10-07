網路聲量透露玄機？柯文哲戰略第一順位馬英九 扁非焦點

台北市政府日前舉辦「設市百年」活動。台北市長柯文哲、前總統馬英九、陳水扁同台，接著又爆出柯文哲曾親訪馬英九，引發話題。臉書粉絲專頁「聲量看政治」觀察近5天，柯、馬、扁、蔡新聞聲量占比的有趣訊息。分析出或許柯文哲目前策略，馬英九是政治戰略第一順位；陳水扁已非柯文哲的互動焦點。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」根據10月1日至5日新聞聲量統計，這幾天，柯文哲的新聞裡，馬英九占柯新聞的36.18%；至於陳水扁新勇哥物語僅占柯新聞的18.26%；國民黨主席江啟臣占柯新聞16.17%；總統蔡英文僅占柯新聞15.5%。

但馬英九的新聞報導，陳水扁占馬新聞的31.11%；柯文哲僅占馬新聞24.99%；江啟臣占馬新聞的14.57%；蔡英文則占馬新聞的10.36%。

聲量看政治從這樣的政治人物新聞占比統計，分析出，近五天，馬英九占柯文哲新聞裡的第一順位。但馬英九新聞的第一順位則是陳水扁。

至於江啟臣在柯文哲與馬英九的新聞裡，各占第三順位；蔡英文則是第四順位。

聲量看政治表示，或許可知，柯文哲目前策略，馬英九確實如新聞所言是政治戰略第一順位；陳水扁已非柯文哲互動焦點。但在馬英九的角度看，與世敵陳水扁的互動才是眾人焦點，馬柯兩人的互動，說不定不是馬的首要優先順序。

聲量看政治說，江啟臣在兩人的新聞都排第三；蔡英文是繼江啟臣後，馬柯兩人的共同焦點。但與江啟臣不同，馬柯兩人都曾與蔡對立。