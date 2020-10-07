前瞻編96億蓋停車場 林佳龍：對改善交通有幫助

前瞻基礎建設第三期共編列有96億元用於蓋停車場，被質疑不符合軌道建設計畫項目。交通部長林佳龍今天在立法院表示，第一階段前瞻計畫對於停車場就有將近200億經費且不敷使用，這部分也是酌予增加，相信對改善交通、提供公共服務都有幫助。

林佳龍表示，軌道運輸計畫並無特定縣市優先，完全按照核定計畫的期程，再來滾動式檢討，程序走越快預算越快到位，完全沒有任何排擠性。

至於國慶連假大車流量將至，如何疏運？林佳龍指出，推薦大家多利用國道、公路的即時資訊的平台，特別是1968 APP，因為不管是掌握預報、即時路況，都能對疏運分流有幫助。林說，這次中秋連假APP使用率就增加了10倍之多，很多人下載。