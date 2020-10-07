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前總統李登輝移靈 車隊自翠山莊出發莊嚴送行
前總統李登輝今天安葬五指山公墓，送行車隊經過至善路故宮前。
【中央社／台北7日電】
前總統李登輝奉安禮拜今天在五指山國軍示範公墓舉行，移靈車隊上午約8時20分自翠山莊出發，由李登輝孫女李坤儀手捧骨灰罈，和李登輝女兒李安妮等人一同護送前往奉安禮拜會場。
李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。今天舉行奉安禮拜，全國公務機關下半旗一天。總統府尊重李登輝家屬意願，奉安禮拜僅有李登輝家屬參加，不另邀請貴賓，也不對外開放民眾參與。
移靈車隊預計上午9時20分抵達五指山國軍示範公墓後，由總統蔡英文率副總統賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發，以及國防部相關將領等陪禮者迎靈。
隨後，蔡總統、賴副總統將進行禮敬儀式，之後由台灣基督長老教會舉行禮拜，禮拜程序後行奉安禮，國防部並鳴葬槍3響，表達對李登輝的崇敬與追思，儀式預計10時20分結束；李登輝就此長眠五指山國軍示範公墓特勳區。
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