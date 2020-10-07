莫健重申六項保證內容 並指大陸的行動推動美政策發展

美國在台協會主席（AIT）莫健5日在美台國防工業會議，以視訊發表演說；莫健在會中表示，中國大陸對台灣威脅日益增加，美台之間的防衛合作，軍事採購和台灣自我防衛和安全需求的對話重要性更甚以往；美國對台政策不變，莫健在會中宣讀六項保證的內容，且提到，美國的兩岸政策並非真空，中國大陸的行動將不可避免推動美國政策的發展。

莫健引述國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）在參院聽證會時的說法，重申美國持續落實「台灣關係法」和「六項保證」，就如同美國對「一中政策」的承諾；台灣關係法和六項保證包含「美國堅持兩岸問題必須以非脅迫或威脅的方式和平解決」。

莫健在演講中逐一唸出六項保證內容，並指解密相關文件是為了讓美國長期政策更清楚。

莫健說，就如同前總統雷根所說，對台軍售的性能與數量，取決於中國大陸對台所構成的威脅而定，台灣相對於中國大陸的防衛能力均應得到維持。

「美國的兩岸政策並不是真空的，中國的行動以及這些行動反應和平意圖的程度，將不可避免地推動美國政策的發展。 同時，六項保證的核心，是美國持續支持兩岸和平解決分歧。」莫健說。

莫健說，一整年來看到中國大陸對台霸凌和敵意加倍，大陸發動軍事演習、數位攻擊和敵對言論，持續封鎖台灣參與國際組織，威脅任何想與台灣發展緊密關係的國家和政治人物，還在國際舞台上公開威嚇飯店、航空公司和國防承包商。

莫健表示，中共總書記習近平堅持台灣在一國兩制的架構下，盡快與中國大陸統一；實際上，一國兩制是一個遭多數台灣人民拒絕的架構，中國大陸對香港所採取的行為已清楚呈現，中國大陸不只想統一台灣，也想摧毀台灣民主。

莫健說，美台國防合作、國防採購，以及台灣自我防衛與安全需求的對話重要性更甚以往；莫健肯定蔡英文總統擴大國防預算政策。

莫健說，美方對台承諾未變，但台灣必須盡一己之力明智投資國防武器和維護、實施艱苦訓練、發展論述，並在需要時改革，台灣今時必須做好準備。

莫健說，台灣人民抵抗侵略、捍衛家園與生活方式的意願與能力，將能提供最有效的威嚇力。

美台國防工業會議為閉門會議，邀請美台官員發表演說，並以台灣安全為主題和與會者對談；主辦單位美台商會（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）6日公布演說內容。