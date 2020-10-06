前外交官：「台美復交」案在提醒政府 應力爭國際地位

立法院今在朝野無異議下通過和美國復交決議案，曾經擔任駐美代表處政治組及國會組組長的駐紐西蘭前代表介文汲說，立法院通過的決議案，是在提醒政府和外交部，應該努力爭取我國國際地位的職責，不能說出「不會尋求建立全面外交關係」這樣的話。

外交部長吳釗燮日前接受美國全國公共電台專訪時提到，台美關係近來有很多進展，台灣會持續強化雙邊經濟、貿易、政治與安全關係，但目前不尋求建立全面外交關係。

外交部前部長程建人說，吳釗燮的發言和決議案考量的因素不相同。程建人說，他處理對美外交很多年，當初我們根本不願意斷交，是美國和我們斷交，「主動的是美國，不是我們」，後來美國和中國大陸建交，基於一個中國，再加上美國多年來政府的態度，很難談復交。

程建人說，美方是否有意願復交還有疑問，因為美國有美國的利益考量，無論是政府還是國會，他們有他們的利益，「我們也有我們的利益，我們追求我們自己的利益，希望能改善和美國的關係」。

介文汲說，吳釗燮的專訪和決議案是有關連的，決議案就是針對吳釗燮的談話產生的；決議案說要推動中華民國和美國復交，這也符合我們的憲法。

介文汲說，吳釗燮作為中華民國的外交部長，接受美國媒體訪問時，說出那樣的話很不得體、是錯誤的，「他身為外交部長，應該不放棄任何機會，提升中華民國的國際地位」，美國現在是世紀第一強國，我們和美國的關係也很密切，若環境許可或有適當時機，當然要爭取和美國建立全面外交關係，但吳釗燮的談話會讓外交人員不知為何而戰。