快訊

俄羅斯鋼琴家來台居檢耍特權不用14天？ 指揮中心回應了

搶在出院前推出！「川普擊敗新冠病毒」紀念幣 價格曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院通過「與美復交」蘇志誠：把命運交給遠在天邊的人

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前總統府秘書室主任蘇志誠。中央社資料照
前總統府秘書室主任蘇志誠。中央社資料照

立法院今天早上通過國民黨團提出的「請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」等決議案，前總統李登輝時代的府秘書室主任蘇志誠表示，「要把我們的命運交給遠在天邊的人來協防我們，為什麼現在的政治人物做得出來？」他也說，如果李登輝在天之靈，一定會說：「你們在衝啥毀（你們在做什麼）。」

李登輝文膽李靜宜今天舉辦新書發表會，邀請立法院前院長王金平、蘇志誠、央行前總裁彭淮南及陸委會前主委夏立言等出席。

蘇志誠致詞時主動提到，李登輝敢於對抗美國，李的飛機在夏威夷降落的時候，當時美國在台協會的官員等著接李，但李說「把我放在少尉的辦公室像什麼話，叫他上來」，結果協會理事長乖乖上來聽李訓話，「所以我們不要人家端給你什麼就吃，不要把路寶（應為寶路）狗飼料當作美食來吃。」

蘇志誠也說，兩岸永遠是李登輝最關心的事，李登輝敢於派出完全沒有政治歷練的人出去接觸，那叫「膽識」，現在提到中共，所有人怕得要死，李登輝對民主最大的貢獻是把「你是匪諜、匪諜在你身邊」有關的法律都解除了，人民才能自由自在，生於沒有恐懼，但現在卻漸漸恢復，「匪諜就是你、匪諜就在你身邊的條文，開始緊箍過來」，相信這是李登輝不想見到的台灣民主方式。

蘇志誠說，面對強力的對手，必須敢於交往，「面對對你非常好的、遠在天邊的朋友，不能把身家性命寄望在人家的身上。」

蘇志誠說，李靜宜的書中提到，當年國統會的稿子，李靜宜為了兩個字力爭到底，就是「把台灣經濟發展成果『分潤』全中華民族」，所有長官都認為「分潤」不通，但現在大陸的經濟發展，是不是「分潤」了台灣的經濟發展成果？他強調，「既然對台灣民主發展這麼有信心、這麼引以為傲，為什麼沒信心把台灣民主發展成果『分潤』給中國大陸呢？」語畢引來台下一片掌聲。

李登輝 蘇志誠 台美關係

延伸閱讀

要美國協防台灣 蘇志誠：李登輝若還在一定問「搞什麼？」

李登輝明天奉安禮拜 北市中山區管制路段看這裡

蔡英文台南追思李登輝 台灣人要團結讓自由民主永續

【即時短評】歐陽娜娜與李登輝

相關新聞

去年宣示高鐵南延屏東 蘇貞昌掛保證會做

行政院長蘇貞昌去年宣示高鐵將延伸屏東，但至今尚未核定相關計畫，民進黨立委莊瑞雄今於立法院質詢時，詢問相關進度。國發會主委...

昔綠5縣市軌道建設預算拿最多 蘇貞昌：有時綠執政進度較快

針對國民黨立委洪孟楷今天詢問前瞻建設是否有分藍綠，行政院長蘇貞昌表示，建設不分藍綠，但有時候綠執政的時候進度會比較快

蘇貞昌評藍台美復交提案 鄭照新：是說吳釗燮沒良心？

行政院長蘇貞昌今表示國民黨立院黨團提案台美復交是「良心發現」。國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書表示，那現在反對復交的是外交...

立院通過「與美復交」蘇志誠：把命運交給遠在天邊的人

立法院今天早上通過國民黨團提出的「請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」等決議案，前總統李登輝時代的府秘書室主任蘇志誠表示...

要美國協防台灣 蘇志誠：李登輝若還在一定問「搞什麼？」

立法院會今天通過「台美復交」、「美協防台灣」二項決議案。前李登輝總統辦公室主任蘇志誠今天說，把命運交給遠在天邊的人，如果...

國民黨提「台美復交」兩案 專家：只是為了自救

「政府應請求美國協助抵抗中共」以及「台美復交」這兩項公決案由國民黨提出，受到外界廣泛關注。由於其他政黨都沒有提出異議，兩案均獲立法院通過...

立委憂中國科技產品危害台灣資安 蘇貞昌：汰換處理

民進黨立委劉世芳今天質詢關切華為等中國產品對台灣國家資安的危害，促請政府機關和學校單位盡速汰換。行政院長蘇貞昌表示，不一...

國民黨與美國復交案過關 府方肯定藍綠合作

朝野跨黨派支持藍營「台美建交」的決議案！立院6日在朝野無異議下，通過國民黨所提的「台美建交」、「美協防台灣」決議案，要求政府應積極說服美國依照《台灣關係法》的精神，如果中國對西太平洋安全產生威脅..

羅明才稱拿魄力蓋軌道可選總統 蘇貞昌回酸：少年要騙老的

行政院長蘇貞昌今到立院報告前瞻第3期預算案，國民黨立委羅明才質詢時肯定蘇任台北縣長時貫通新店建國路，希望之後推動新北市軌...

國慶焰火未見「國旗」宣傳品 藍軍轟：有種宣布台獨

國慶焰火10日將在台南安平登場，不過，國民黨台南市議員王家貞等人今天在議會質詢時，指出民進黨政府稱要慶祝國慶，結果安平沿...

江啟臣率立院黨團訪雲林 張麗善：雲林縣就硬生生被中央忽視

立法院本會期是預算會期，審查110年度總預算及前瞻基礎建設計畫3.0預算，國民黨黨主席江啟臣今天下午率立院黨團林為洲、林...

藍委籲高鐵南延到潮州 蘇貞昌：沒到屏東怎麼到潮州

國民黨立委廖婉汝今天在立法院質詢時表示，高鐵南延案至今仍在行政院內未核定，是否路線有問題；又為何只延伸至屏東市六塊厝，不...

熱門新聞

藍黨團提案與美復交 立法院會無異議通過

【即時短評】徐巧芯開啟了洩漏最大國防機密之門

保數位身分證資安 徐國勇：晶片「台灣神山」台積電製

退將陳廷寵稱國軍戰力是零 台教會：別再領19萬月退俸

高鐵延伸宜蘭路線三方案 C案路線最短但衝擊翡翠集水區

歐美疫情又掃回台 美國台商法國留學生帶新冠肺炎返國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。