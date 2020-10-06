立院通過「與美復交」蘇志誠：把命運交給遠在天邊的人

立法院今天早上通過國民黨團提出的「請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」等決議案，前總統李登輝時代的府秘書室主任蘇志誠表示，「要把我們的命運交給遠在天邊的人來協防我們，為什麼現在的政治人物做得出來？」他也說，如果李登輝在天之靈，一定會說：「你們在衝啥毀（你們在做什麼）。」

李登輝文膽李靜宜今天舉辦新書發表會，邀請立法院前院長王金平、蘇志誠、央行前總裁彭淮南及陸委會前主委夏立言等出席。

蘇志誠致詞時主動提到，李登輝敢於對抗美國，李的飛機在夏威夷降落的時候，當時美國在台協會的官員等著接李，但李說「把我放在少尉的辦公室像什麼話，叫他上來」，結果協會理事長乖乖上來聽李訓話，「所以我們不要人家端給你什麼就吃，不要把路寶（應為寶路）狗飼料當作美食來吃。」

蘇志誠也說，兩岸永遠是李登輝最關心的事，李登輝敢於派出完全沒有政治歷練的人出去接觸，那叫「膽識」，現在提到中共，所有人怕得要死，李登輝對民主最大的貢獻是把「你是匪諜、匪諜在你身邊」有關的法律都解除了，人民才能自由自在，生於沒有恐懼，但現在卻漸漸恢復，「匪諜就是你、匪諜就在你身邊的條文，開始緊箍過來」，相信這是李登輝不想見到的台灣民主方式。

蘇志誠說，面對強力的對手，必須敢於交往，「面對對你非常好的、遠在天邊的朋友，不能把身家性命寄望在人家的身上。」

蘇志誠說，李靜宜的書中提到，當年國統會的稿子，李靜宜為了兩個字力爭到底，就是「把台灣經濟發展成果『分潤』全中華民族」，所有長官都認為「分潤」不通，但現在大陸的經濟發展，是不是「分潤」了台灣的經濟發展成果？他強調，「既然對台灣民主發展這麼有信心、這麼引以為傲，為什麼沒信心把台灣民主發展成果『分潤』給中國大陸呢？」語畢引來台下一片掌聲。