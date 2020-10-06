國慶光雕點燈 蔡總統：今年不但舉辦還會很精彩

蔡英文總統晚間出席「自信島嶼 迎向曙光－中華民國109年國慶・總統府建築光雕展演」點燈儀式表示，今年因為疫情的關係，很多人都在關心還有沒有國慶活動，她要告訴大家，在國人攜手努力，不但舉辦，還會很精彩，這1場光雕展演獻給台灣的每一個人。

她也說，「今年包括前總統李登輝等許多重要人士離開我們，今年也特別在光雕裡面設計一些巧思來傳達我們的敬意」，就在光雕展演中，投射出李登輝當年訪美在美國康乃爾大學演講中以英文說出「民之所欲，常在我心」的原音及手寫字，在李登輝明天將進行奉安禮拜前夕，格外引人注目。

蔡總統致詞表示，今年因為疫情的關係，很多人都在關心還有沒有國慶活動，她要告訴大家，在國人攜手努力，不但舉辦，還會很精彩，謝謝大家團結地守住了疫情的防線，今晚可以點燈，揭開國慶活動的序幕。

蔡總統表示，總統府光雕展演從2017年開始，已經成為國慶活動很多人期待的亮點，這幾年的光雕都發揮了巧思，把台灣最美好一面呈現在國人眼前，去年更獲得德國紅點設計大獎，讓世界看到台灣。

蔡總統說，今年光雕展演主題是自信島嶼迎向曙光，也充滿世界看見台灣的元素，這一場光雕展演獻給台灣的每一個人，也很期待國慶期間有更多國人朋友來到屬於人民的總統府前欣賞，參與國家的慶典，

蔡總統也感謝文化總會及策展單位，「因為你們的用心，讓台灣的美學表現變得更加亮眼。」

國慶籌委會主委、立法院長游錫堃則以光雕主題「自信島嶼，迎向曙光」為題表示，自信島嶼的島嶼，當然是台灣，「為什麼會有自信，因為我們有民主，民主就是我們台灣最高的核心價值」，香港本來有法治和自由，但沒有了民主，法治及自由就保不住，台灣因為有民主，所以台灣發展成為自由法治的國家，因為有民主，台灣成為幸福快路的國度，台灣走過41年的外交黑暗期，今年蔡總統及行政團隊領導抗議有成，民主非常重要，2300萬人努力而來的結晶。