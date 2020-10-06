國民黨提「台美復交」兩案 專家：只是為了自救

「政府應請求美國協助抵抗中共」以及「台美復交」這兩項公決案由國民黨提出，受到外界廣泛關注。由於其他政黨都沒有提出異議，兩案均獲立法院通過。

據中央社等台媒報導，國民黨提出的「請求美國協助抵抗中共」提案稱，鑑於中共連續向台灣派軍機，朝野各黨團「共同呼籲中共必須自我克制，停止一切挑釁行為」，蔡政府宜盡速重新開啟對話，以緩解兩岸沖突，莫使台海緊張局勢再升溫。該提案還指出，長久以來美國一直是台灣軍力堅實後援，蔡政府應積極說服美國政府依照其台灣關係法精神， 一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在我國政府請求下「協助我國抵抗」。

「台美復交」的提案則指出，鑑於美國近期接連派出高官訪台，並宣布多項對台軍售，對台灣的支持日益提升，政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動&。

據中央社報導，台灣行政院長蘇貞昌針對這兩項提案評論稱，台灣會跟美國從有外交關係到沒有外交關係，都是國民黨搞的，現在國民黨終於良心發現，也是好事一樁。他同時表示，中國一再對台灣施壓，也希望國民黨多發表更本於台灣主流民意的意見，並再度強調台美關係的重要性。

在社交媒體上，一些網友留言稱「國民黨終於做了件正事」。不過，也有聲音認為，國民黨不應只動口頭功夫。民進黨立委羅致政的臉書粉絲團發貼稱，若國民黨真心要推動這兩案，請用行動證明他們是認真在譴責與反制中共的挑釁。

有分析認為，國民黨方面提出上述議案主要是為了爭取民意。台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範對德國之聲表示，國民黨作為一個衰退中的在野黨，必須提出一些具有號召力的提案，來吸引大家的注意，並類比1993年民進黨作為在野黨時也曾提出重返聯合國。「大家都知道，這是不可能，但仍然可以吸引選民的高度注意」，他說。

事實上，在今年9月國民黨決定不派代表參加今年的海峽論壇後，就有分析認為，國民黨與大陸方面的互不信任增加。 9月24日，國民黨立委林為洲提出，若美國真要幫助台灣，最好的方法就是台美復交和台美協防。

10月6日，中國官媒環球網以《台美復交協防台灣，國民黨提的！？》為題，報導了國民黨提案一事。其中援引專家譴責了提案的台獨性質。

研究兩岸關係的政治學者丁樹範則認為，國民黨做出此舉倒不是要和大陸疏離，而是為了自救。他對德國之聲說，在台灣的選舉政治中，國民黨目前處於非常不利的位置，如果真變成像新黨一樣的小黨，再怎麼談一中也是空話。他建議大陸，從更寬廣的角度看待這個問題，如果北京一味譴責國民黨，只會讓國民黨更疏離北京。

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