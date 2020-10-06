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外交部：尼、聖和我邦誼穩固 支持我參與國際組織

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

中國大陸駐聯合國大使張軍5日代表俄羅斯、北韓等26國發言，批評美國等西方國家的單邊強制措施，侵害民眾在疫情下獲取醫療資源的人權，陸方宣稱張軍代表的國家中包含我國兩友邦尼加拉瓜和聖文森及格瑞那丁；外交部今天表示，我國與尼加拉瓜及聖文森及格瑞那丁兩個友邦邦誼穩固友好，尼、聖二國長期堅定支持台灣參與國際組織。

外交部發言人歐江安表示，尼、聖兩國長期支持我國參與國際組織，例如今年尼加拉瓜總統奧德嘉及副總統穆麗優訓令尼國外長孟卡達致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），表達尼國政府堅定支持台灣參與聯合國及其專門機構，孟卡達並接續在9月間「聯合國成立75周年高階會議」以及聯大總辯論中發言助我。

歐江安表示，聖文森除總理龔薩福在今年聯大總辯論為台灣仗義執言外，聖國政府同時也和其他友邦聯名致函聯合國秘書長，堅定支持台灣的國際參與。

歐江安表示，台灣與尼加拉瓜、聖文森及格瑞那丁兩個友邦在公衛、農牧、民生基礎建設等領域的合作交流密切，成果豐碩，廣受當地民眾肯定。我國未來將在既有的友好基礎上，持續共同合作，為友邦人民創造最大的褔祉。

聯合國 尼加拉瓜 卡達

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