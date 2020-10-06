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去年宣示高鐵南延屏東 蘇貞昌掛保證會做

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（右三）赴立院報告「前瞻3.0特別預算案」，包括教育、經濟、國發會、科技部和NCC的部會首長全都上台備詢。記者杜建重／攝影
行政院長蘇貞昌（右三）赴立院報告「前瞻3.0特別預算案」，包括教育、經濟、國發會、科技部和NCC的部會首長全都上台備詢。記者杜建重／攝影

行政院蘇貞昌去年宣示高鐵將延伸屏東，但至今尚未核定相關計畫，民進黨立委莊瑞雄今於立法院質詢時，詢問相關進度。國發會主委龔明鑫表示，國發會已審議完成相關可行性評估，行政院應該很快就會核定。蘇貞昌則掛保證，一定會讓高鐵南延。

蘇貞昌去年9月10日率領交通部長林佳龍等官員，在屏東市六塊厝舉行「打通台灣的任督二脈」記者會，大動作宣示高鐵將南延屏東，有4條路線規畫，未來將考量到拆遷民宅多寡及經費等綜合因素考量，並尊重委員會的評估後決定。

立法院今邀請蘇貞昌針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」做報告，並被質詢。莊瑞雄在質詢時說，蘇貞昌去年宣布高鐵延伸屏東，給屏東鄉親一個非常大的好消息，尤其蘇揆稱高鐵南延不是為了選舉，而是為了台灣的百年大計，和整體發展，讓屏東鄉親充滿光榮感，而大家心裡都會期待，疑問現在進度到哪裡？

莊瑞雄指出，前瞻前期的相關預算有2800萬元，現在第3期特別預算案，又編列ㄧ億元，他問這一億元花下去，進度到哪裡？

交通部長林佳龍表示，屏東需要一個整體的交通規畫，過去沒有整體規畫，形成不同的軌道建設各自在推進，而現在已經到達一個必須要整合的階段。他指出，現在有幾個計畫正在進行，包括南迴鐵路的電氣化，並開始評估雙軌化，以及高雄捷運延伸至東港，甚至是潮州，未來都會與高鐵、台鐵做整合。林佳龍並表示，一億元的預算規模並非工程款項，而是屬於評估規畫的部分。

不過莊瑞雄認為，這樣的回應並沒有回答到他的問題。龔明鑫則指出，先期2800萬元為可行性評估預算，目前已經完成，國發會也已經審議完成送行政院，「行政院很快就會核定。」他表示，核定之後就會進入綜合規畫的階段，開始啟動環評等，一億元就是要做這些事情，待規畫完成，才會編列工程款。

蘇貞昌說，一億元的預算是規畫路網、車站，以及周邊的土地開發。莊瑞雄問他可不可以回屏東跟鄉親說蘇貞昌掛保證會做？蘇貞昌表示，可以這樣說。

行政院發言人丁怡銘則補充，相關可行性評估已在上個月底送入行政院，應該很快就會排入行政院會討論。

屏東 蘇貞昌 行政院 高鐵

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