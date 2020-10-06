羅明才稱拿魄力蓋軌道可選總統 蘇貞昌回酸：少年要騙老的

行政院長蘇貞昌今到立院報告前瞻第3期預算案，國民黨立委羅明才質詢時肯定蘇任台北縣長時貫通新店建國路，希望之後推動新北市軌道建設也可以比照辦理，稱以前的魄力拿出來，以後民進黨就你選總統，遭蘇回酸「少年的要騙老的」。

蘇貞昌抱怨，以前他在新店也都沒票，羅明才這一票每次也沒有投他，「都鼓掌而已」，每次都按讚，真的有按讚？戲稱「我建設沒有分黨派，你每次都有分黨派」。羅回應，「那是因為我現在是國民黨員」，蘇再回酸，「所以要改啦」。

羅明才再表示，現在新北市還有汐止民生線、安坑輕軌、南北環、樹林三鶯線等軌道建設，希望蘇貞昌能拿出以前打通新店建國路一樣的魄力支持新北市興建。蘇回應，「這是我應該做的，不是為了選票」。

羅明才又說，「選舉一時的，做好人家會懷念」。蘇貞昌再抱怨，「但沒選上也沒辦法來做」。羅尷尬說，「你現在當行政院長，以後提名選總統又嚇嚇叫」。蘇再以台語回酸，「不會癢了啦，不用再搔了啦」。

羅明才詢問，希望蘇貞昌繼續被新北市推動建設。蘇貞昌則回說，會大力支持。羅問，預算夠嗎？蘇表示，錢永遠不夠，但一定都花在刀口上。