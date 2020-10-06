國民黨與美國復交案過關 府方肯定藍綠合作

朝野跨黨派支持藍營「台美建交」的決議案！立院6日在朝野無異議下，通過國民黨所提的「台美建交」、「美協防台灣」決議案，要求政府應積極說服美國依照《台灣關係法》的精神，如果中國對西太平洋安全產生威脅，美國政府需要協防台灣。對此，總統府發言人張惇涵也肯定這兩項不分朝野團結對外的決議案。

通過協防與復交案

國民黨在院會中提出「請求美國協助抵抗中共」決議案，要求政府應積極說服美國遵循《台灣關係法》的精神，一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會的行動時，在我國政府請求下，將前述中共的舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與安全防衛等方式協助我國抵抗。

另外還有1個「台美復交」的提案則指出，「政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動」。而民進黨立法院黨團等其他黨團並未提出異議，因此，國民黨團所提的2個決議案均獲得通過。

張惇涵表示，總統府尊重立法院的決議。近年來因為執政團隊的「踏實外交」，所以包括與美國，以及與其他世界的主要國家，台灣的外交關係都有許多實質進展。世界上越來越多的國家，都更支持台灣的國際參與，也更肯定台灣在國際社會的貢獻。

須落實決議案

他強調，台灣與美國是共享民主自由價值的堅實夥伴。現階段的台美關係，最重要的還是持續深化包括國防、經貿、政治等各項領域的實質合作關係。總統府的立場期許台灣不分朝野「對內良性競爭、對外團結一致」。

國民黨立院黨團另提醒外交部，部長吳釗燮近日才公開對外表示，台灣並未規劃近期內與美國恢復外交關係，但民進黨團此時卻同意且支持國民黨團的提案，希望未來蔡總統、吳部長可以「說到做到」，否則「說一套做一套」，很快就會被全民看破手腳。

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