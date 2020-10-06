藍委籲高鐵南延到潮州 蘇揆：沒到屏東怎麼到潮州

國民黨立委廖婉汝今天在立法院質詢時表示，高鐵南延案至今仍在行政院內未核定，是否路線有問題；又為何只延伸至屏東市六塊厝，不延伸到潮州。行政院長蘇貞昌表示，高鐵南延至屏東市六塊厝一定會做，並保留未來延伸到潮州的空間，並稱「沒有到屏東，怎麼到潮州」。

廖婉汝說，目前到六塊厝的高鐵南延案過了高屏溪後，到屏東市六塊厝才2公里而已，且屏東市有許多大橋都可通往高雄，「誰要來屏東坐高鐵」，擔心屆時這條「盲腸線」會沒人要搭乘。

廖婉汝指出，若以腹地做考量，潮州有轉運站、快速道路，是交通樞紐；若高鐵可以延伸至此，會帶動整個交通網的發展。廖並說，如果蘇貞昌只將高鐵延伸到六塊厝，回屏東會被鄉親罵。

蘇貞昌表示，自己當初在潮州也是得很多票的，請廖婉汝可以放心。蘇說，軌道建設是一段一段的，沒有先到屏東，怎麼到潮州，目前已保留了後續再延伸的空間。廖婉汝表示，希望蘇揆任內可以將高鐵南延核定到潮州，這樣會留非常好的名聲，大家會感謝。蘇回應，「我再繼續來加油」。