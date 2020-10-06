聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／軌道建設預算砍半 蘇貞昌：依進度編列非砍半
行政院長蘇貞昌今天率主計、財政及相關部會首長列席報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」編製經過並備質詢。國民黨立委洪孟楷質詢時提問，為什麼前瞻計畫2.0的軌道項目，原本編列4200多億，可是最後卻砍半變成1903億？
蘇貞昌表示，這一切都是依進度編列，軌道建設進度到哪裡，錢就編到哪裡，該編列的預算一毛錢都不會少。
不過洪孟楷拿出交通部軌道建設報告中的Q&A反駁蘇揆：國發會、交通部或是相關部會，是否有提過任何一句「依進度來編列」的用詞？「如果在114年以前沒有做完的就不予核定」，這部份是否有討論過、有寫過或是曾經說過？另外，在2017年推出前瞻計畫時，有沒有講過「這8年可以做完的軌道建設才會匡列給予補助？」「如果這8年沒辦法做完的我們就不考慮」，行政部門是否有說過這樣的話？
對此，蘇貞昌並沒有正面回應，僅告訴洪孟楷如果關心哪一個項目沒有辦法執行，可以直接提出，官員都可以清楚答覆。
洪孟楷說，他之所以提出這個問題，就是因為民眾好奇預算部門到底是如何考量？
蘇貞昌反駁表示，這部份委員不懂，軌道建設是從可行性評估到最後綜合規劃，期程甚長，而付款最高峰是在施工的中後期，預算全都是照進度編列，絕非如外界所言砍半。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言