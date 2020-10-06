影／軌道建設預算砍半 蘇貞昌：依進度編列非砍半

行政院長蘇貞昌今天率主計、財政及相關部會首長列席報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」編製經過並備質詢。國民黨立委洪孟楷質詢時提問，為什麼前瞻計畫2.0的軌道項目，原本編列4200多億，可是最後卻砍半變成1903億？

蘇貞昌表示，這一切都是依進度編列，軌道建設進度到哪裡，錢就編到哪裡，該編列的預算一毛錢都不會少。

不過洪孟楷拿出交通部軌道建設報告中的Q&A反駁蘇揆：國發會、交通部或是相關部會，是否有提過任何一句「依進度來編列」的用詞？「如果在114年以前沒有做完的就不予核定」，這部份是否有討論過、有寫過或是曾經說過？另外，在2017年推出前瞻計畫時，有沒有講過「這8年可以做完的軌道建設才會匡列給予補助？」「如果這8年沒辦法做完的我們就不考慮」，行政部門是否有說過這樣的話？

對此，蘇貞昌並沒有正面回應，僅告訴洪孟楷如果關心哪一個項目沒有辦法執行，可以直接提出，官員都可以清楚答覆。

洪孟楷說，他之所以提出這個問題，就是因為民眾好奇預算部門到底是如何考量？