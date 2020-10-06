挺羅智強！李貴敏批陳菊率領監院「把東廠精神淋漓盡致」

國民黨革實院長羅智強被監院調查政治獻金，他質疑自己遭到政治打壓。國民黨立委李貴敏也在臉書聲援羅智強，批評民進黨一黨獨大後，從促轉會、黨產會到監察院，趕盡殺絕的「東廠精神」發揮的淋漓盡致。

羅智強日前自爆，遭監察院調查2018年參選台北市議員時的政治獻金，8000多筆小額捐款中有4筆不符規定，最低的僅306元，指姓名與身分證字號不符，要他舉證。羅智強說，新聞鬧開後，監察院還嗆可開罰羅智強最多120萬元。羅智強批評，陳菊將監察院當成東廠，殺「羅」儆猴，讓人不敢批評政府。

李貴敏也在臉書聲援羅智強，她質疑，監察院院長陳菊6月才公開表示，「監察院長責任重大、必須超越黨派」，怎麼上任才二個月，把國家機器對準在野黨？民進黨立委的高鐵「三百萬」現金來源不用查，羅智強的「三百塊」政治獻金，則一定要查、要罰？她批評這就是「東廠精神」！

李貴敏提到，質疑萊豬衝擊當頭，全民都很擔憂，但民進黨行政團隊，居然連每三個月一次的食安會報都已經一年多未召開。衛福部長陳時中竟說食安會報不召開是避免聚集好防疫？完全忘了前陣子他還無視疫情，在小巨蛋數千民眾前放懷高歌！請問這些高官的怠惰和荒謬言行，監察院看到了嗎？

李貴敏也提到，同樣是前總統府發言人。民進黨的丁允恭，捲入性醜聞案，全國譁然要求徹查追究，結果陳菊領軍的監察院卻拖拖拉拉、敷衍了事！反觀國民黨的羅智強，就是八千多筆小額捐款裡有四筆資料有疑問，最小金額甚至只有306塊，監察院立馬徹查追究！丁允恭與羅智強，二者引發社會衝擊相差何其大？監察院為何對羅智強高高舉起，對丁允恭輕輕放下？ 難道是看著顏色辦案？

短短幾個月時間，包括私菸案在內，這些重大弊案、違紀案，監察院管了那些？行政院財政紀律蕩然無存、視特別預算為兒戲，監察院過問了嗎？看到執政黨就紅燈停，監察院監督制衡、糾正官箴的功能在哪兒呢？

李貴敏批評，政府施政荒腔走板，為了堵悠悠之口，動不動就拿社會秩序維護法、侮辱公署罪嚇唬人民。促轉會、黨產會、監察院更配合幫腔作勢、殺雞儆猴。這種把國家機器黨派化、派系化，當成政治攻伐的手段，甚至企圖入人於罪，真是把東廠精神發揮的淋漓盡致！