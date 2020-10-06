王世堅爆料蔡柯會「不禮貌」內幕 柯文哲：謊話！

台北市長柯文哲與總統蔡英文2018年12月14日的「蔡柯會」在北門登場，當天兩人互動少、氣氛冷，北市議員王世堅今更爆料柯文哲種種沒禮貌行為，民進黨2018年大敗，柯文哲險勝，當年柯文哲曾要求會面地點在北市府，後來在幕僚反對下，才選在「北門郵局」會面。對此，柯文哲下午出席活動時直說是「謊話！」

柯文哲今下午前往北市中正高中，出席「中正高中、台灣擊劍大師協會圓夢奪金捐贈簽約儀式」，會前媒體堵訪，先是問及基隆市長林右昌若準備好選2022台北市長，是否會支持？柯未正面回應，僅笑回「吼呦！」

媒體再追問議員爆料2018年蔡柯會，柯文哲要求蔡總統到北市府跟你會面？對此，柯語氣轉為嚴肅，直言是「謊話！」，媒體追問怎麼看？只見柯文哲快步走入會場，並未再回應。

王世堅今早上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》時爆料，指出柯文哲在2018年「蔡柯會」的種種不禮貌行為，起初還要求會面地點在北市府，後來幕僚反對，「蔡柯會」才選在北門。

王世堅更說，蔡柯會面時，總統看柯難得穿上西裝外套，伸手拍拍他，但柯卻閃掉還伸手拍自己的衣服，實在很過分；王世堅更說，當時蔡很客氣，柯卻一臉臭臉，這樣的行為也讓綠營支持者群情激憤，覺得柯文哲嚴重侮辱蔡英文。

對此，台北市政府發言人陳智菡則表示，議員刻意炒作陳年舊案，以不實訊息誤導民眾，有失公眾人物格局與社會責任；陳也還原當年情況，柯文哲2018年連任後，蔡總統致電給柯文哲，盼安排會面討論未來施政方向與政策等，總統府發言人與時任發言人劉奕霆磋商後，因西區門戶計畫是北市府重要成果，才選到北門會面，沒有「柯文哲要求蔡英文到台北市政府會面」事情。