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衛福部未管托嬰中心、保母家吃萊豬 新北先規範公托

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
托嬰中心收托0到2歲的嬰幼兒，不少家長也把孩子交給保母照顧，嬰幼兒食用的副食品是否含有美豬備受關心。圖／報系資料照片
托嬰中心收托0到2歲的嬰幼兒，不少家長也把孩子交給保母照顧，嬰幼兒食用的副食品是否含有美豬備受關心。圖／報系資料照片

美豬（萊克多巴胺）即將在明年進口，教育部已函文要求幼兒園、中小學全面食用本國豬，但衛福部管轄的托嬰中心卻未納入規範，新北市議員江怡臻要求新北托嬰中心、保母規範禁用美豬。新北社會局長張錦麗說，公托優先規範，私托、保母禁用美豬的共識高。

托嬰中心收托0到2歲的嬰幼兒，約6個月大的嬰幼兒就開始食用副食品，不少食品都含有豬肉，另外也有家長把孩子交給保母照顧，孩子都跟著保母，是否食用到美豬備受家長關心。

江怡臻說，衛福部未通知托嬰中心、保母，造成0到2歲幼兒可能食用到美豬，且不像中小學有採購契約，多數是廚工、保母到附近市場購買食材，是否有契約規範，或是有明確標示豬肉的產地，避免購買到美豬。

張錦麗說，新北公托將會納入規範，也與私立托育中心、保母開會討論，目前共識都很高，都不希望幼兒吃到美豬，不過中央開放美豬，至今也未有相關規範，確實無法強制要求托育中心、保母禁用美豬。

張錦麗表示，托嬰中心會持續協調，保母部分會有13家托育管理中心，透過教育訓練、契約考核、訪視稽查來落實，避免幼童食用美豬，不過未來豬肉產品應該更明確標示產地，避免買到美豬。

新北衛生局長陳潤秋說，明年全台豬肉都需要明確標示產地，另外新北的食材登入平台，明年會加註豬肉產地，避免民眾購買到美豬食材與食品。

美豬 美牛

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