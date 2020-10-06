教宗不接見香港主教 陳建仁：天主自有安排

香港榮休樞機主教陳日君聽說教廷有意順應北京要求，任命親中派神父繼任為香港主教，特地飛到梵蒂岡求見教宗，教宗卻不接見，他事後悲憤表示不願葬在主教座堂。對此，曾獲梵蒂岡冊封為「聖大額我略教宗騎士團勳章爵士」與「耶路撒冷聖墓騎士」的前副總統陳建仁今表示，現在需要祈禱，相信天主自有安排。

香港前主教楊鳴章去年一月病逝，原應由民主派立場之輔理主教夏志誠扶正，但因北京當局反對，教廷擱置人事案迄今。陳日君聽說教廷有意任命親中派神父，擔憂香港教會將面臨數十年災難，便於上月下旬飛至梵蒂岡求見教宗方濟各，在旅館等了三天卻音訊全無，只好返港，他並表示遺願是死後不葬在主教座堂，而是與天主的子民葬在一起。

陳建仁今出席安寧基金會30周年記者會，會後受訪表示，「我想我們都需要為教宗、為陳日君主教來祈禱，」希望天主能夠在新冠肺炎疫情這樣盛行的情況下，讓教會能夠更和諧，也希望世界能夠和平。同時也為人類健康祈禱，希望早日控制疫情，至於教會的事情，「天主自有安排。」

陳建仁今也引用教宗方濟各所寫的一首短詩：「河不喝自己的水，樹不吃自己的果實，太陽的光芒並不會照耀到自己，而花朵所散發的香氣也不是為了自己。爲他人而活，是大自然的法則。」這也是新冠疫情帶來的省思，而安寧照顧就是陪伴每一個人可以好好面臨生命的轉變，「轉變到更美好的永恆中。」