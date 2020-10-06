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上節目被問到與立院前輩互動 賴品妤：公事以外有代溝

聯合新聞網 / 綜合報導
賴品妤上網路節目，從政治到感情都如實以告。 圖擷自line
賴品妤上網路節目，從政治到感情都如實以告。 圖擷自line

政治宣傳除了走基層，上網路節目也是新選擇。立法院最年輕的立委賴品妤，上《今天神回應》網路節目，分享私生活與想法，主持人阿KEN問到她與苗栗縣議員曾玟學的戀情，她直言，「立法院有113個委員，事實上有伴侶的比沒伴侶還多，為什麼只講我」，大方承認戀情，對於感情問題有問必答，也讓節目增加看點。

立法委員賴品妤上《今天神回應》網路節目，主持人阿KEN詢問賴品妤，在國會與資深立委互動時，會不會有代溝，賴品妤說公事上沒有太多代溝，公事以外的就會出現代溝，她舉例在黨團幹部群組內，「我就好幾次，試圖丟網路梗圖進去，或者是我自己做的梗圖，大家都沒有反應，因為看不懂，我不知如何是好就自己寫『哈哈哈哈哈哈』，顯然大家沒有GET到我在幹嘛」。

身為教育文化委員會的立委，阿KEN問賴品妤「有沒有什麼動漫，是你覺得可以編列到國中小學教材裡？」，賴品妤回「漫畫在我們這一輩是一個共通的語言，很多漫畫其實是非常有深度的，把一些歷史事件畫成漫畫，是一個滿好的企劃」，她不擔心立委前輩們會不接受這個想法，她認為民意代表通常是很開放的。

賴品妤在2018年參選記者會，她在對鏡頭90度鞠躬時，不小心讓檯上的麥克風插進頭髮裡，便得到「行走的迷因」稱號，阿KEN笑稱那畫面可以在歷史留名，賴品妤回「當我鞠躬起來時，大家都沒有笑場，我起來的時候有發現氣氛不太對，我以為是因為我講的很好，所以大家都很感動嗎？」她也直說遇到這種事情也只能大方面對。

而今年六月底，國民黨團不滿監察院人事案，發動佔領議場的行動，賴品妤在立法院的逗趣表情被做成梗圖，賴品妤談到「我是一個感到尷尬就會微笑的人」，當她看到前輩在前面，她也不敢出力將前輩推走，賴說「他們的骨頭可能沒有年輕人好，當我用力他們骨折怎麼辦，我就只能尷尬的在後面笑」。

立委賴品妤逗趣表情，成為立院藍綠委員拉扯中歡樂畫面。圖／截自臉書「迷因力量」臉書粉絲團
立委賴品妤逗趣表情，成為立院藍綠委員拉扯中歡樂畫面。圖／截自臉書「迷因力量」臉書粉絲團

最後，節目談到她的感情觀，賴品妤說每個人價值觀不一樣，你也不知道對方價值觀是什麼，因此猜測對方心意不如直接確認。對同性戀的想法，她認為要跳脫性別的角度去想，本質就是你喜不喜歡這個人而已。她也在節目上，大方聊起對現任男友曾玟學的感覺，「我一直都覺得玟學很可愛，新聞這樣出來又不是我自願的，我也是被爆料的啊」。

阿KEN接著問，當時新聞說，你們兩個談戀愛，是因為曾玟學想加入民進黨，賴品妤反駁「他在苗栗，國民黨超強，請問加入民進黨有什麼好處嗎，這些人就是在亂講，或是新聞說他退黨我都有參與，我幹嘛要參與啊，他退不退我都支持啊，我就是瞎挺怎麼樣」。面對問題，賴品妤不加思索回應，大膽直言的態度也讓網友看了被圈粉。

賴品妤貼出「品學兼優」放閃照。圖／截自賴品妤IG
賴品妤貼出「品學兼優」放閃照。圖／截自賴品妤IG

賴品妤 曾玟學 民進黨 阿KEN

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