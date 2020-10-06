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立法院通過兩公決案 總統府：尊重立法院的決議

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

立法院院會上午通過兩項公決案，要求蔡政府盡快促成與美復交及美軍應協防台海安全，總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重立法院的決議。

張惇涵說，近年來，因為執政團隊的「踏實外交」，所以包括台灣與美國，以及與其他世界的主要國家，台灣的外交關係都有許多實質進展。世界上越來越多的國家，都更支持台灣的國際參與，也更肯定台灣在國際社會的貢獻。

張惇涵指出，台灣與美國是共享民主自由價值的堅實夥伴。現階段的台美關係，最重要的還是「一步一腳印」，持續深化包括國防、經貿、政治等各項領域的實質合作關係。只要方向正確、腳步踏實，未來，台美之間的夥伴關係，會走得更穩健、更長遠。

張惇涵表示，台灣必須展現非常堅強的自我防衛決心，政府守護國家的立場要非常堅定，才能夠「自助而後人助」。而這也是蔡英文總統不斷強調的「和平靠國防」，這也是政府推動國防自主、推動各項國軍戰力及戰備的強化，乃至於各項踏實外交的主要原因。

張惇涵說，總統府的立場向來堅定，期許台灣不分朝野「對內良性競爭、對外團結一致」，政府有決心，國土主權寸步不讓，也有決心，台灣一定會是區域和平穩定的良善力量。

總統府發言人 立法院 踏實外交

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