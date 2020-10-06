王世堅爆蔡柯會內幕 前發言人：沒有的事情就是沒有

台北市議員王世堅今爆料，當年蔡柯會內幕。王世堅說，柯文哲曾要求蔡英文到北市府拜訪他，後來幕僚反對才選「北門郵局」。對此，北市觀傳局長、當時的市府發言人劉奕霆今天回應，並無「柯文哲要求蔡英文要到台北市政府會面」，「沒有的事情就是沒有，不需要過多口水。」

劉奕霆今天在臉書說，2018年柯連任後，蔡英文總統親自致電給柯市長，盼能安排會面，就未來施政方向與重大政策，有需要中央政府共同協力、進一步研商等等進行了解。

劉說，總統與市長通完電話後，隨即就由府方發言人與時任發言人的他幕僚磋商，地點也是由府方提出在西區門戶計畫的重要成果，即北門來進行會面。期間並沒有「柯文哲要求蔡英文要到台北市政府會面」的事情。

劉奕霆說，當時他也已向外界說明，北門會面是由總統府所提出，並非由單方決定。劉說，「沒有的事情就是沒有，不需要過多的口水。」