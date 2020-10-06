北北基桃4首長同台 侯友宜：麥擱問我要不要選總統

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦及基隆市長林右昌，今天為了串連眷村文化節，4人合體同台，是否有意角逐2024總統大選仍成為關注重點。

林右昌致詞先提及「其他3名市長都是2024年總統大選的熱門候選人」，今天不分黨派一同提倡眷村文化，引起台下一陣騷動，他話鋒一轉介紹起超吸睛的國慶口罩。

林右昌笑說，剛剛在台下3名市長都在詢問他的口罩，該口罩是今年的國慶口罩，以不同顏色、不同跳動圖文來設計，代表著不同的聲音，以及台灣人民包容、團結的精神，祝眷村文化節活動順利成功，期望4個城市共好共榮。

隨後有媒體詢問，林右昌剛點名其他3名市長為2024年總統大選呼聲的極高人選，本身怎麼看自己和其他對手？柯文哲笑回，「我有不回答這問題的權益」；鄭文燦表示，今天是眷村文化節，希望能追求共榮共好的方向，一起推動。