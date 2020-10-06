聽新聞
test
0:00 / 0:00
北北基桃4首長同台 侯友宜：麥擱問我要不要選總統
台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦及基隆市長林右昌，今天為了串連眷村文化節，4人合體同台，是否有意角逐2024總統大選仍成為關注重點。
林右昌致詞先提及「其他3名市長都是2024年總統大選的熱門候選人」，今天不分黨派一同提倡眷村文化，引起台下一陣騷動，他話鋒一轉介紹起超吸睛的國慶口罩。
林右昌笑說，剛剛在台下3名市長都在詢問他的口罩，該口罩是今年的國慶口罩，以不同顏色、不同跳動圖文來設計，代表著不同的聲音，以及台灣人民包容、團結的精神，祝眷村文化節活動順利成功，期望4個城市共好共榮。
隨後有媒體詢問，林右昌剛點名其他3名市長為2024年總統大選呼聲的極高人選，本身怎麼看自己和其他對手？柯文哲笑回，「我有不回答這問題的權益」；鄭文燦表示，今天是眷村文化節，希望能追求共榮共好的方向，一起推動。
侯友宜則用台語直呼，「麥擱問我要不要選總統」，好好的做好市政工作，尤其今天是眷村文話節，要代表社會有更多的包容力，充滿共好共榮的力量。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言