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拉美超過80位政要挺台 外交部：德不孤必有鄰
多明尼加等8個拉美國家超過80位政要、學者等，9月28日透過視訊簽署支持台灣的宣言，並將宣言交給我駐邁阿密台北經濟文化辦事處；外交部今天表示，對於參與連署者表達由衷感謝，再次證明台灣的自由、民主價值贏得國際上支持和跨國肯定，德不孤必有鄰。
前邦交國多明尼加及哥斯大黎加、哥倫比亞、智利、烏拉圭、墨西哥、委內瑞拉、古巴共8國超過80位政要、學者與意見領袖於9月28日在哥斯大黎加首都聖荷西市，以視訊方式共同簽署「支持民主台灣，反對中國霸權」宣言，參與簽署的「古巴民主領導機構」秘書長古提瑞茲（Orlando Gutierrez）親自將宣言交給邁阿密辦事處。
外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，對於參與連署的政要、學者和意見領袖對於台灣的支持表達由衷感謝。
歐江安說，這個再次證明台灣的自由、民主價值贏得國際上的支持和跨國肯定，德不孤必有鄰，以台灣的自由民主，可以和全世界所有民主國家有共同價值、語言，維護區域穩定和國際秩序。
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