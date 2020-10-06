立院無異議通過與美復交案 外交部：持續深化台美關係

國民黨團今在立院提出「政府應請求美國協助我國抵抗中共」及「與美復交」兩項公決案列為討論事項第一、二案，兩案在朝野無異議下，照案通過；外交部表示，有注意到立法院的決議，感謝立院朝野對台美外交及安全關係的支持。

外交部發言人歐江安今天表示，過去幾年來在政府有效政策下，台美間已經建立高度互信，雙邊關係良好，且在各層面均有顯著進展，外交部將持續在政治、台灣國際參與、經濟貿易、以及安全等各層面，深化台美雙邊關係，以符合我國國會對台美關係的期待。

歐江安說，有關中國大陸持續對台灣進行軍事威脅，對區域的和平與穩定造成嚴重衝擊，並對海峽兩岸的現狀造成破壞，為持續提升台灣的防衛能力，外交部將持續促請美國政府根據「對台六項保證」與「台灣關係法」，提供台灣必要的防衛性武器，並強化台美兩國在安全方面的合作關係，以維持區域和平穩定。