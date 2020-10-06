柯讚馬友善蔡獨裁？王世堅爆料當年蔡柯會內幕

台北市長柯文哲與蔡英文總統2018年12月14日的「蔡柯會」於北門郵局登場，當天兩人互動不多，被形容「氣氛冷」。不過北市議員王世堅今天爆料，民進黨2018年大敗，柯文哲險勝連任，當年柯文哲曾要求蔡英文要到北市府去拜訪他，後來在幕僚反對下，才選在第三個地「北門郵局」會面。

王世堅說，「蔡柯會」當天，蔡英文看柯文哲難得穿上西裝，伸手拍拍柯，柯卻閃掉，還伸手拍自己的衣服，實在很過分，王世堅批評柯「很卑鄙、沒有格。」

台北市政府日前舉辦設市百年活動，爆出柯文哲活動前，曾親訪馬英九，還稱讚馬英九友善、很健談，與當年柯文哲批評馬關扁是「汙辱台灣人」，態度大轉變。王世堅今天接受周玉蔻專訪時爆料，民進黨2018年慘敗，柯文哲竟要求蔡英文要到北市府去拜訪他，最後幕僚反對，才選在第三個地會面。

王世堅說，蔡英文本來就是很客氣的人，願意與台北市政府合作，但是因有幕僚強烈反對，認為不可以，因蔡當時和其他縣市首長都有約，有些是約在總統府，有些是藉由現勘共同參加活動會面，所以後來才決定在第三個地「北門郵局」會面。

王世堅批評，蔡柯當天兩人會面，蔡很客氣，柯卻一臉臭臉，這樣的行為也讓部份綠營支持者群情激憤，覺得柯文哲的不禮貎，嚴重侮辱蔡英文。

王世堅質也問柯，當年是蔡英文拉拔，勸退姚文智、顧立雄，才有白色力量，若不是這樣，柯文哲2014可能勝選嗎？若沒有蔡英文的幫助，柯2014根本不用選。