新北辦國際智慧城巿論壇 侯友宜：大巿要做大事

新北市政府今天舉辦2020國際智慧城市論壇「智慧新北遇見未來，突破關鍵N+1」，市長侯友宜表示，新北不是台北附屬城市，「大市要做大事」，打造智能政府服務市民，未來新北各項條件會越來越好，「要投資的快來，晚來了沒機會」。

主題中的「N」代表新北市，會中包括創資誠創新董事長劉鏡清、微軟人工智慧研發中心執行長張仁烔等人都到場演說。IDC國際數據資訊公司總經理江芳韻頒發「2020亞太區智慧城市」的「公民參與」首獎給市府，侯友宜代表接受。

侯友宜說，北北基桃1000萬人口帶動北台灣發展，新北要扮演最重要角色， 而不是台北附屬城市，「大市要做大事」，所以依照聯合國永續發展目標（SDGs）17項指標規畫，發表地方願景，打造未來，帶台灣走向世國際舞台。透過智慧APP由市民參與等方式，關心食衣住行育樂，讓生活更便利。

江芳韻說，新北以社區服務APP公民參與計畫參與競賽，跨平台整合，公私合作提供超過25種食衣住行育樂的服務，以及市府資訊，都獲得民眾的肯定。