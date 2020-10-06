快訊

退將稱國軍戰力是零 台教會批：別再領19萬月退俸

火星今晚最接近地球！免上山就能觀星 15年內最佳觀賞機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北辦國際智慧城巿論壇 侯友宜：大巿要做大事

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北不是台北附屬城市，「大市要做大事」。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜表示，新北不是台北附屬城市，「大市要做大事」。記者施鴻基／攝影

新北市政府今天舉辦2020國際智慧城市論壇「智慧新北遇見未來，突破關鍵N+1」，市長侯友宜表示，新北不是台北附屬城市，「大市要做大事」，打造智能政府服務市民，未來新北各項條件會越來越好，「要投資的快來，晚來了沒機會」。

主題中的「N」代表新北市，會中包括創資誠創新董事長劉鏡清、微軟人工智慧研發中心執行長張仁烔等人都到場演說。IDC國際數據資訊公司總經理江芳韻頒發「2020亞太區智慧城市」的「公民參與」首獎給市府，侯友宜代表接受。

侯友宜說，北北基桃1000萬人口帶動北台灣發展，新北要扮演最重要角色， 而不是台北附屬城市，「大市要做大事」，所以依照聯合國永續發展目標（SDGs）17項指標規畫，發表地方願景，打造未來，帶台灣走向世國際舞台。透過智慧APP由市民參與等方式，關心食衣住行育樂，讓生活更便利。

江芳韻說，新北以社區服務APP公民參與計畫參與競賽，跨平台整合，公私合作提供超過25種食衣住行育樂的服務，以及市府資訊，都獲得民眾的肯定。

新北市研考會表示，新北市擁有優越的產業背景及人才，智慧產業鏈已經逐步形成，未來絕對可擔任智慧科技發展城市的領頭羊，帶領台灣走向世界舞台。

新北市政府今天舉辦2020國際智慧城市論壇「智慧新北遇見未來，突破關鍵N+1」，業界代表齊聚。記者施鴻基／攝影
新北市政府今天舉辦2020國際智慧城市論壇「智慧新北遇見未來，突破關鍵N+1」，業界代表齊聚。記者施鴻基／攝影
IDC國際數據資訊公司總經理江芳韻（右）頒發「2020亞太區智慧城市」的「公民參與」首獎給市府，市長侯友宜（左）代表接受。記者施鴻基／攝影
IDC國際數據資訊公司總經理江芳韻（右）頒發「2020亞太區智慧城市」的「公民參與」首獎給市府，市長侯友宜（左）代表接受。記者施鴻基／攝影

侯友宜 願景

延伸閱讀

避免和新冠肺炎分不清 李秉穎籲打流感疫苗

新北加碼2.2萬劑公費流感疫苗 符合這些資格免費接種

不出席國慶大典改騎單車 侯友宜：新北每年都自辦活動

影／十指緊扣林智堅打破藍綠界線 侯友宜：永遠是好朋友

相關新聞

柯讚馬友善蔡獨裁？王世堅爆料當年蔡柯會內幕

台北市長柯文哲與蔡英文總統2018年12月14日的「蔡柯會」於北門郵局登場，當天兩人互動不多，被形容「氣氛冷」。不過北市...

在野首度大合作 藍黃白共同連署監委人事爭議釋憲達標

立法院7月臨時會處理監察院人事同意權，在野黨質疑未進行實質審查就直接投票有程序瑕疵，因此紛紛喊出要提出釋憲。據了解，國民...

達賴喇嘛將訪台？ 外交部：沒有收到申請

媒體報導，西藏流亡精神領袖達賴喇嘛應清華大學邀請，將以教授身分訪台；外交部今天表示，目前沒有收到達賴來台的申請，若收到會...

拉美超過80位政要挺台 外交部：德不孤必有鄰

多明尼加等8個拉美國家超過80位政要、學者等，9月28日透過視訊簽署支持台灣的宣言，並將宣言交給我駐邁阿密台北經濟文化辦...

立院無異議通過與美復交案 外交部：持續深化台美關係

國民黨團今在立院提出「政府應請求美國協助我國抵抗中共」及「與美復交」兩項公決案列為討論事項第一、二案，兩案在朝野無異議下...

新北辦國際智慧城巿論壇 侯友宜：大巿要做大事

新北市政府今天舉辦2020國際智慧城市論壇「智慧新北遇見未來，突破關鍵N+1」，市長侯友宜表示，新北不是台北附屬城市，「...

藍營提案促與美復交、美軍協防 綠委：莫打假球

國民黨團今天在立法院院會中提案，力促與美復交、美軍協防台灣。民進黨立委陳亭妃表示，樂見這樣的提案，希望國民黨不要打假球；...

國民黨提案促與美復交 鄭運鵬：對國家有利 應共同支持

國民黨團今在立法院會提出「蔡政府應請求美國協助我國抵抗中共」、「蔡政府應推動與美回復邦交」兩項公決案，並在立法院無異議通...

「服刑中仍發文各機關」時力槓傅崐萁籲修法解職

時代力量黨團總召邱顯智今天表示，無黨籍立委傅崐萁目前在監服刑中，其國會辦公室卻仍能行文至政府機關協助企業陳情，實在匪夷所...

時力提國徽國旗法 主張「黨徽不改就改國徽」

時代力量立院黨團今天舉行記者會，黨團副總召陳椒華指出，目前國徽與國內某政黨的黨徽極度相似，因此希望能由內政部提出彰顯台灣...

台灣抗疫有成 德駐台代表希望儘速恢復人員往來

德國駐台代表王子陶指出，台灣對抗疫情有成，在台協會因而成為極少數能舉辦德國統一紀念日慶祝活動的德國駐外機構。他期待德台雙...

立院通過避戰兩公決案 國民黨團：美國不要只賣台美豬

兩岸情勢緊張，就連國慶軍機預演都讓國人誤為共軍來襲。國民黨團今在立法院提出「避戰」兩公決案，表示因應當前蔡政府親美抗中策...

熱門新聞

驚！台大醫師李秉穎：川普就是一個新冠肺炎重症患者

爆董事長趴趴走 康軒員工遭秋後算帳誰保護？指揮中心這樣說

是誰挑起兩岸一觸即發的戰火？ 龍應台：不管你說什麼，我反戰

藍黨團提案與美復交 立法院會無異議通過

為空軍飛行員農場渡假 馮世寬怒槓立委

國防部正式宣布 明年建構長程反艦巡弋飛彈戰力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。