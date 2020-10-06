藍營提案促與美復交、美軍協防 綠委：莫打假球

國民黨團今天在立法院院會中提案，力促與美復交、美軍協防台灣。民進黨立委陳亭妃表示，樂見這樣的提案，希望國民黨不要打假球；綠委許智傑則說，國民黨應該是精神錯亂，國民黨到底想怎麼樣，請講清楚，不要讓選民錯亂。

台灣基進黨立委陳柏惟表示，國民黨的提案是「中」美復交(國民黨提案內容為「美國與中華民國恢復邦交」)，但中國和美國現在就已經是建交狀態，要復交就得要先斷交，國民黨要先具體描述如何讓中美斷交。至於美軍協防台灣提案，陳柏惟說，從歷史來看，國民黨都靠美軍協助，如果金門823砲戰沒有，青天白日早就不在，尊重藍營的提案。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，這是對國家有利的提案，不論是否有難以理解政治動機，都應該共同支持。