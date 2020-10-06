國民黨提案促與美復交 鄭運鵬：對國家有利 應共同支持

國民黨團今在立法院會提出「蔡政府應請求美國協助我國抵抗中共」、「蔡政府應推動與美回復邦交」兩項公決案，並在立法院無異議通過。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，他認為這是對國家有利的提案，不論是否有難以理解政治動機，都應該共同支持。

國民團今送交兩項公決案，列為立法院會討論事項的第一案及第二案，分別為「蔡英文政府應積極說服美國政府依照其『台灣關係法』之精神，一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在我國政府請求下，將前述中共舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與直接軍事等方式協助我國抵抗」以及「蔡英文政府應以美國與中華民國回復邦交，作為對美外交目標，必積極推動」。

鄭運鵬表示，經過討論，黨團幹部和國民黨團溝通將「直接軍事」這個比較罕見的用語，改為「安全防衛」，民進黨團同意讓兩案無異議通過。

他表示，這是對國家有利的提案，不論是否有難以理解政治動機，都應該共同支持。

鄭運鵬並表示，國民黨團今天提出這樣的國家立場，也是他理想中的在野黨光譜，誰在野，誰轉型，這樣才可以幫助我國的執政者在國際上更有縱深，他個人希望、也鼓勵國民黨團可以逐漸站穩這樣的位置。