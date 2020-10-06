「服刑中仍發文各機關」時力槓傅崐萁籲修法解職

時代力量黨團總召邱顯智今天表示，無黨籍立委傅崐萁目前在監服刑中，其國會辦公室卻仍能行文至政府機關協助企業陳情，實在匪夷所思；呼籲立法院儘速修訂「公職人員選舉罷免法」，立委判刑定讞後，應予以解職。

邱顯智說，接獲檢舉指出傅崐萁國會辦公室，近期協助處理企業陳情，協助中國大陸人民來台灣的簽證陳情事宜，並行文至機關，希望可以讓該企業的中國大陸籍幹部得以入境我國。

邱顯智質疑，傅崐萁在監服刑竟還能執行立委職務，並能夠領取薪資以相關補助實不合理，對立委在這部分的規範，也較「地方制度法」對村里長、鄉鎮市民代表、縣市議員跟縣市長等規範更加寬鬆許多；因此應增訂「公職人員選罷法」第73條之一，若立委被判刑定讞，則當然解職，以避免類似形況重複上演。