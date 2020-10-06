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立院通過避戰兩公決案 國民黨團：美國不要只賣台美豬
兩岸情勢緊張，就連國慶軍機預演都讓國人誤為共軍來襲。國民黨團今在立法院提出「避戰」兩公決案，表示因應當前蔡政府親美抗中策略，蔡政府應盡快促成台美復交與美軍協防台海安全，全案在朝野無異議下通過交相關單位研議處理。
國民黨團林為洲表示，民進黨政府說台美關係近來達到最高峰，就要用具體行動宣示要求美國協防台灣，讓台灣安心，讓對岸有所顧忌；立法院今天通過「避戰」兩公決案有法律效果，政府必須遵照這樣的決議去執行。
林為洲指出，美國真的對台灣這麼好，那就不是「只賣給我們武器、賣給我們美豬」，也要宣示協防台灣的決心。
林為洲說，今天「避戰」兩公決案能在朝野無異議下，不用表決、協商就通過，代表各政黨雖然平常彼此會有攻防，但是也有共識的部分，都愛台灣這塊土地，都希望台灣安全、經濟好轉、防疫成功，是好的一步。
上午會議確認國民黨團新增「避戰」兩公決案議程前，民進黨團先與國民黨團溝通，盼能將國民黨團版本中「當台灣遇到危險，美國應該用軍事行動支援台灣」文字修緩和，寫維護安全，不要寫到軍事行動，讓會議延遲約半小時。
林為洲說，國民黨提的版本更直接，但若改用具體行動來維護台灣安全也可以，接受民進黨意見修改了幾個文字。
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