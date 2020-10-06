時力提案釋憲審查監委同意權爭議 遭否決不列議程

立法院臨時會日前在爭議中通過監察院人事同意權案，時代力量今在立法院會處理討論事項時提出增列案，盼就「監察委員被提名人資格及是否適任的相關事項進行審查與詢問並行使同意權所生之疑義一事，聲請司法院大法官解釋憲法。」在民進黨團以人數優勢下，否決該案列入。

監察院人事同意權先前在爭議中通過，時代力量對於「未經詢答即表決」情形表達強烈反對。並表示，臨時會期間，因在野黨占領全院委員會會場，未開始進行審查與詢問程序，且經民進黨團提案「本案停止說明及詢答，並作成決議提報院會，以無記名投票表決」，於表決完後經立法院長游錫堃宣布該提案通過。

時代力量黨團質疑，未進行說明與詢答程序之情況下，即逕為咨請同意案之表決，並將表決之結果咨復總統，有牴觸憲法的疑義。因此提案建請本院做成決議，「本院依據司法院大法官審理案件法第五條第一項第一款之規定，就監察院第六屆院長、副院長及監察委員咨請同意案之被提名人資格及是否適任之相關事項進行審查與詢問並行使同意權所生之疑義一事，聲請司法院大法官解釋憲法。」

該提案贊成14人、反對56人、棄權27人，立法院副院長蔡其昌宣告不列入本次討論事項議程。