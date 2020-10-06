時力提案取消懸掛國父遺像 立法院會完成一讀程序

時代力量黨團29日在立法院程序委員會提案，希望更改國徽設計、取消懸掛國父遺像。這是繼民進黨立委范雲提案後，有黨團再度提案，目前已排入院會議程，未來若一讀通過，將送交委員會審查。

立法院會今天上午處理報告事項，時代力量黨團提案修正「中華民國國徽國旗法」第二及第三條、第六條草案，擬「改國徽、取消掛國父遺像」，國民黨團提議退回程序委員會，但在民進黨及時代力量黨團反對下，相關草案仍順利完成一讀，付委審查。

時力黨團副總召陳椒華日前表示，從護照封面的爭議可以看到國徽和國民黨徽有99%的相似度，更改國徽不需要修憲，只要修法就能變更，因此提出修正草案。

陳椒華表示，現行「國旗國徽法」規定，政府機關學校團體，及軍事部隊，應於禮堂及集會場所之正面中央，懸掛國旗於國父遺像之上。然而，懸掛國旗即可標章我國主權，懸掛國父遺像實在沒有必要。

國民黨團在院會提議將相關草案退回程序委員會重新提出，朝野黨團在表決下，以贊成36人、反對61人、棄權3人，仍通過交付司法法制委員會審查；而棄權的三人則為民眾黨賴香伶、蔡壁如及張其祿。

范雲、莊瑞雄日前也曾提出相同修法，將國父遺像刪除僅保留國旗，不過已在日前院會自行撤案。