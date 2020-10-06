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影／綠議員喊撤觀光大使林瑞陽 宜縣府：若有不妥會換
藝人歐陽娜娜在中國國慶高唱《我的祖國》引起爭議，被宜蘭縣政府聘為觀光大使的林瑞陽去年也揮舞五星旗高呼「我愛中國」。因國家認同問題，民進黨議員今要求縣府撤換觀光大使，縣政府表示，若觀光大使的頭銜使用不當，會考慮撤換。
在中國大陸經商有成的林瑞陽是宜蘭人，去年7月童玩節期間，縣政府邀請他擔任宜蘭觀光大使，鼓勵遊客到宜蘭旅遊消費。但去年10月1日林瑞陽在帶著公司人員，影片中高舉五星旗高呼「我愛你中國、祖國生日快樂、祖國萬歲」，民進黨質疑林是否適合擔任宜蘭縣觀光大使。
對此，縣政府秘書長林茂盛表示，去年童玩節合作一次之後就沒有再聯繫，今後合作機會也不高，縣府會了解是否有觀光大使頭銜使用不當的問題，如果有在不適當的場所以宜蘭觀光大使名義做宣傳，縣政府不排除考慮撤換觀光大使的頭銜，至於林瑞陽在去年手揮五星旗是他個人行為。
民進黨議會黨團今天召開記者會指出，黨團尊重林瑞陽熱愛中國的國家認同，但已在台灣社會引起爭議的林先生，顯然並不適格繼續承擔宜蘭觀光大使身份；我們也認為縣府面對質疑稱「林瑞陽僅去年童玩節參與縣府活動，後續都未曾與他聯繫，若他以觀光大使頭銜在中國高歌，縣府了解後會做適度「處理」。是試圖避重就輕的回答，恐也對林瑞陽是一種傷害。
黨團提醒縣府，林瑞陽的中國認同不是錯，但縣府團隊聘任不符合人民期待的對象作為觀光大使才是爭議的根本原因，遺憾縣府團隊未認真思考過宜蘭需要什麼樣的觀光大使。
黨團向宜蘭縣政府要求解聘林瑞陽宜蘭觀光大使身分，未來如還有必要聘任代表宜蘭的觀光大使，更應該多徵詢社會意見，黨團也呼籲林姿妙縣長面對重大議題勿再神隱，應該親自出面說明清楚，林瑞陽是否適格擔任應扮演傳達宜蘭人價值的宜蘭觀光大使。
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