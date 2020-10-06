回應「超北市長」說 侯友宜：新北帶動北基桃 共好共榮

新北市長侯友宜今天表示，北北基桃有千萬人口，新北在從中剛好介接．串起3城市平台，可帶動北台灣發展；如中午要到桃園參加北北基桃眷村文化節，就是4城市合作，地區治理合作分工，聯合讓市民有感，共好共榮。

侯友宜受邀參加今天桃園眷村文化節記者會，基隆市長林右昌昨天又提出「超北市長」說法，侯友宜今天回應。

侯友宜說，北北基桃剛好1000萬人口，具備躍上國際舞台競爭的能量，中心點就在新北市，可介接3城市，串起3城市平台，如新北是台北8倍大，有山有海，資源更豐富，可帶動3城市發展，共好共榮，不分彼此攜手合作，北台灣團結會更有力量，具有國家競爭高度。

他說，北北基桃地區治理要合作分工，聯合讓市民有感，4市都有眷村文化，已經講好今年由桃園辦，明年台北、後年新北，再來基隆，輪流辦活動，帶動眷村文化，回到昔日光景，讓大家感受眷村滋味，了解眷村中非常有趣的故事。