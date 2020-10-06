藍黨團提案與美復交 立法院會無異議列案處理

行政院長蘇貞昌今率部會首長赴立法院，報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案」並備詢。國民黨團不杯葛議事，但提出「政府應請求美國協助我國抵抗中共」及「與美復交」兩項公決案列為討論事項第一、二案，在朝野無異議下獲得通過。

根據「請求美國協助我國抵抗中共」提案指出，鑑於共軍連續15天派軍機擾台，朝野各黨團共同呼籲中共必須自我克制，停止一切挑釁行為，蔡政府宜儘速重新開啟對話，以緩解兩岸衝突，莫使台海緊張局勢再升溫。

提案指出，長久以來美國一直是台灣軍力堅實後援，為強化中華民國國家安全及完善國防戰備，使台灣海峽現狀不因一方採取任意行為而改變，蔡政府應積極說服美國政府依照「台灣關係法」精神，一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在我國政府請求下，將前述中共舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與直接軍事等方式協助我國抵抗。

而「與美復交」提案則指出，鑑於美國近期接連派出衛生部長阿查爾、國務次卿柯拉克訪台，並宣布對台多項軍售，以及近年美國對台灣的支持日益提升，陸續通過多項對台友好法案。在台美關係突飛猛進之際，政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動。