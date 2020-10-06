306元政治獻金被查 羅智強：306以後就是陳菊東廠代號

國民黨革實院長羅智強被監院調查政治獻金，他質疑遭到政治打壓，上午到監察院外舉行記者會，要求監察院長陳菊出來面對。羅智強指監察院調查自己306元的政治獻金，卻不敢查立法委員陳明文的300萬元，陳菊將監察院當成東廠，殺「羅」儆猴，以後只要有人敢批評政府，「就讓你被306」，「306以後就是陳菊東廠代號」。

羅智強日前自己透露，遭監察院調查2018年參選台北市議員時的政治獻金，8000多筆小額捐款中有4筆不符規定，最低的僅306元，指姓名與身分證字號不符，要他舉證。羅智強說，新聞鬧開後，監察院還嗆可開罰羅智強最多120萬元。

羅智強上午到監察院外舉行記者會，批評陳菊主導下的監察院，沒查行政院長蘇揆未開食安會議、沒查陳明文的300萬、沒查總統府前發言人丁允恭的荒謬、沒查農委會行銷預算的違失，沒查台南學甲的爐渣弊案，放著天大的弊案不查，竟然針對羅智強一筆306元的政治獻金有意見，這是陳菊好棒棒的所謂公正監察院。他說，306未來就是陳菊的東廠代號，陳菊此舉也告訴大家，只要民進黨的朋友、只要臣服於民進黨，就算陳明文高鐵掉300萬元，也保證沒有事情，但如果你敢說民進黨一句話，就算306元也會被抓到。

羅智強說，反東廠，他要複製民進黨當年的街頭路線，他所主持的野台2.0開講將移到街頭開講。