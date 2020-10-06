柯文哲讚馬英九挨轟諂媚 她籲「大哥放下 小弟別喊打」

台北市政府日前舉辦「設市百年」活動，邀陳水扁、馬英九等藍綠前市長共聚一堂。柯文哲昨讚馬英九友善、健談，對比之前稱馬關扁是「汙辱台灣人」，態度大轉變。民進黨北市議員王世堅批評柯，諂媚拉攏藍軍，這種態度叫「賣某做大舅！」

北市府發言人陳智菡今天也在臉書喊話，「大哥們都放下了」、「小弟們不要再喊打喊殺好嗎？」

陳智菡今天在臉書說，台北市設市百年活動，原本是很棒的活動，把高度政治性場合，將政治味降到最低；七位不同政黨、背景的前市長蒞臨，也把這場「設市百年」活動提升到一個歷史的新高度。

陳智菡也在臉書透露，那天活動開始前，她也捕捉到極爲有趣的歷史畫面。前總統陳水扁原本坐著休息，當他看到馬前總統站在面前，向大家拱手致意後，扁先是略為瞇起眼，低下頭，表情瞬間變得複雜，沒過幾秒，陳前總統立刻禮貌起身。扁馬兩位前領導人隔著三步距離，相互拱手致意，那一瞬間，堪稱「世紀破冰」。

陳智菡說，那天是中秋節，大家早已厭棄20多年來，藍綠間的對立撕殺、壁壘分明，對於不同政黨間的合作、促進臺灣進步繁榮抱著熱切期待。

但這幾天的新聞持續發酵，陳智菡說，有一群人開始把用心促成和解的柯文哲，塑造成邪惡魔鬼、每個舉動都包藏禍心、暗藏算計。

陳說，她有點分不清這些猛烈的批評，是被意識形態僵化了腦袋，導致完全難以想像和解與包容的可能，或是批評者根本清楚得很，只是必須誓死捍衛衝突。「因為沒有對立，他們就難以生存」，「沒有節目、沒有聲量、也沒有通告費」。

陳智菡說，甚至陰謀論都出現了，有些人開始鋪排揣摩柯的種種內心戲，說柯為拉攏藍軍無所不用其極、只想為選總統鋪路，說柯前是今非沒格調，連「賣某做大舅，老婆都出賣！」都來了，想盡辦法把柯文哲塑造成魔鬼代言人。

陳智菡說，這些人，完全否定了和解，否定柯文哲希望臺灣走出對立，邁向更寬容的、共融共同的未來的用心。「他們否定，因為他們不想」，他們只想從一個互信基礎薄弱、只懂世代抗爭、族群對立的社會中謀利。「因為沒有對立，他們就難以生存」。他們沒想到這一代人跳脫掉仇恨的轄制，才是留給下一代最好的禮物。」