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范雲撤案後 時力接續提案廢向國父遺像宣誓、改國徽

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時力黨團表示，已提出修正「中華民國國徽國旗法」，以更換國徽為目標，使黨徽不再是國徽。記者蔡晉宇／攝影
時力黨團表示，已提出修正「中華民國國徽國旗法」，以更換國徽為目標，使黨徽不再是國徽。記者蔡晉宇／攝影

時代力量黨團總召邱顯智今天表示，已提出修正「中華民國國徽國旗法」，以更換國徽為目標，使黨徽不再是國徽，且國歌同樣具有特定政黨色彩，也應一併討論，呼籲朝野立院黨團響應，使國徽能真正成為代表台灣的標誌。

民進黨立委范雲、莊瑞雄日前才共同在立法院提案修正「中華民國國徽國旗法」，盼未來總統、副總統、高階公職員就職時，不再像國父遺像宣誓；但以自行撤案收場。時力黨團提案中，也修正國徽國旗法第六條，關於國父遺像的相關規定，將在今天院會中接續闖關。

時力黨團副總召陳椒華表示，未來若修法通過後，新國徽應由內政部以表彰台灣意象之圖騰設計。邱顯智說，國徽、國歌與國民黨的黨徽、政黨意象相似度極高，這是黨國不分的遺毒，若國民黨不願意更改黨徽，那勢必得靠政府更改國徽，才能解決此問題。

至於國旗也印有國徽，是否一併討論修改。邱顯智未正面回應，僅表示，「如何加強台灣的意象，都是可以討論的」。

國旗 邱顯智 國歌

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