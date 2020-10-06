江啟臣：台海若發生戰事 政府須要求美方提出具體行動

國民黨立院黨團今將在立院院會中提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「與美復交」兩公決案。國民黨主席江啟臣表示，此提案是請民進黨政府要求美國落實台灣關係法，一旦台海發生戰事，美方能具體採取什麼樣的外交、經濟以及軍事行動來協助台灣抵抗；而民進黨口口聲聲說現在是台美關係最好的時候，那為什麼不復交？

江啟臣表示，此提案是要政府向美方表達具體落實台灣關係法，一旦中共武力犯台，美國可以將之視為「對西太平洋的威脅」，國民黨團的公決案是希望能夠將如何協助台灣明確化，「美國把它視為威脅，但他的行動是什麼？」

江啟臣說，美國在要不要來協防台灣確實有模糊空間，雖然認為是威脅，但要不要幫忙？要如何協助？呼籲政府和美方說清楚，台灣一旦有需要的時候會有什麼樣的援助；並要求美方承諾，具體採取外交、經濟和軍事方面的行動來協助台灣抵抗。

江啟臣指出，民進黨政府製造「大內宣」，不斷頌揚台美關係很好，只要台海出事美國就會來，這已經成為國人的既定印象，所以國民黨才提案要求政府一定要落實，具體向美國提出要求。但江啟臣也坦言，實際上美國內部的民調僅三成支持出兵台灣，美國民眾認為出兵率最高的是以色列、北韓，台海則是六個海外衝突中出兵民調最低的。

江啟臣接著表示，從過去美國參與世界大戰的出兵，大多是因為本土受到威脅，或核心利益受到影響，例如二次世界大戰的珍珠港被偷襲。當美國軍隊來的時候，只要第一個士兵倒下，又沒有足夠的核心利益在這，就像當初美國參與越戰，也因為引起國內反彈，最後決定停戰。所以美國是不是為自己的利益而戰，為誰而戰，台海發生戰事會傷害到美國什麼樣的核心利益，都是值得觀察的部分。

在台美復交的提案方面，民進黨不斷強調台美是在國民黨執政時期斷交。江啟臣說，即便台美後來斷交，旦民進黨口口聲聲說現在是台美關係最好的時候，那為什麼不推動台美關係復交？