前瞻軌道預算被砍半？ 蘇貞昌：該付的一分錢都不會少

國發會日前公布前瞻基礎建設預算第3期特別預算案規畫，其中軌道建設的預算被大幅降低，從原本4200多億元腰斬剩不到2000億元，疑是政策轉彎。行政院長蘇貞昌則在他對國會的書面報告中表示，「該挹注的經費一分錢都不會少」，強調要讓台灣的軌道建設順利推動。

立法院通過前瞻計畫後續4年預算籌編同意案，國發會日前公布相關預算編列，其中軌道建設占比大幅降低，被懷疑是政策轉彎。蘇貞昌今赴立法院報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」，並在書面報告中為此辯護，強調本次軌道建設佔比較前期為少，是由於軌道建設整體期程甚長，從可行性研究開始，歷經綜合規劃、發包、動工到完工，動輒要十多年，經費編列的高峰期多落在施工中後段。

他表示，本次特別預算根據工程付款期程及財務調度需求等務實考量，將預算集中於未來4年內真正急需且可完成的建設，而前4年已經執行中的軌道建設，也都會視實際進度，妥適編列預算，持續推動，而其餘軌道建設，只要是行政院核定通過的計畫，一定會分年在年度公共建設預算內核實編列相對應預算。

蘇貞昌強調，該挹注的經費，一分錢都不會少，讓台灣的軌道建設能夠順利推動。