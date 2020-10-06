藍營提台美建交 蘇貞昌：國民黨終於良心發現

國民黨團擬提出公決案，要求蔡政府盡快促成台美建交。行政院長蘇貞昌今反批，台灣與美國的外交關係從有到無，「都是國民黨搞的」，而現在國民黨良心發現也是好事一樁。

國民黨團擬提出公決案，要求與美國正式恢復正式邦交關係，同時也希望美國在中國武力犯台時協防台灣。蘇貞昌今赴立法院，針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」做報告，在受訪時表示，台灣會跟美國從有外交關係到沒有外交關係，都是國民黨搞的，而現在國民黨終於良心發現也是好事一樁，但這要好好的努力，也希望對外大家團結一致。

蘇貞昌說，希望國民黨能一改過去沒有用台灣做大利益來考量的態度，假如大家對台灣整個國力，大家能夠腳步一致，台灣會更強更被世界肯定。

蘇貞昌表示，中國一再對台灣施壓，希望國民黨能多發表本於台灣主流民意的意見，而美國是在世界上最能為台灣發聲，最有能力為台灣打開國際空間，做努力協助的朋友，台灣會繼續努力增強跟美國的關係，並指出，關係改善要一步一步來。